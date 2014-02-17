اجرای بزرگترین و پیچیده ترین عملیات تعمیرات طی 30 سال گذشته در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالحمید توکلی‌بینا با اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات به منظور آمادگی برای جابه‌جایی خط لوله 1200 میلی متر رینگ شرقی قم با توجه به احداث تقاطع غیر همسطح بعثت واقع در خیابان هنرستان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این عملیات در سه مرحله به انجام می‌رسد، خاطرنشان کرد: اتصال خط انتقال مخازن دوبرادران به رینگ شرقی نخستین مرحله این عملیات بود که در هفته نخست ماه جاری با موفقیت به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم آماده‌سازی برای جمع‌آوری و جابه‌جایی خط لوله 1200 رینگ شرقی را مرحله دوم این عملیات ذکر کرد و ابراز داشت: این بخش از کار که پیچیدگی‌ها و مسائل فنی خاص خود را دارد از ساعت 6 صبح دیروز آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین آب 6 زون شهری قم از این قسمت تامین می‌شود و مناطق زیادی از شهر را در بر می‌گیرد، یادآور شد: با مانور شبکه و تغییرات زون‌بندی که به خوبی طی اجرای این عملیات انجام شد و همچنین همکاری و مشارکت مردم شاهد هیچ‌گونه قطعی آب در شهر نبودیم و تنها با افت فشار آب در برخی از ساعات روز در برخی از مناطق مواجه شدیم.

توکلی‌بینا افزود: این مهم با کمک پایش شبکه از طریق مرکز تله‌ متری و کنترل از راه دور تاسیسات انجام شد تا شهروندان عزیز در طول اجرای این عملیات با مشکل جدی در خصوص تامین آب مواجه نشوند.

وی در ادامه به لزوم جا به جایی هر چه سریعتر این خط لوله قبل از شروع فصل گرما و افزایش مصرف آب در شهر اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به اقدامات انجام شده، شرکت آب و فاضلاب آمادگی لازم برای جا به جایی این خط لوله را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم تاکید کرد: به محض خاک‌برداری و زیرسازی لازم تقاطع غیر همسطح بعثت در خیابان هنرستان توسط شهرداری عملیات نصب و جایگزینی لوله جدید در عمق بستر زیرگذر اجرایی خواهد شد.

وی در پایان از صبر، حوصله و همکاری شهروندان در اجرای پروژه تقدیر و تشکر کرد و خواستار ادامه این همکاری‌ها تا پایان عملیات نصب و جایگزینی لوله جدید شد.