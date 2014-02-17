عبدالله ابراهیمی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و توسعه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی پیرامون آثار زیانبار قاچاق ارز و کالا ضرورت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل لزوم تهیه و تدوین محتوای علمی و دینی جهت آموزش مروجان و مبلغان، اداره کل تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری این نشست کرده است.

تأثیرات زیانبار قاچاق کالا و ارز باید برای مردم تبیین شود

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید تأثیرات زیانبار قاچاق کالا و ارز را از نظر فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، دینی و اقتصادی برای مردم تبیین کرد گفت:‌ ضروری است این موضوع درفضای گسترده تری از اجتماع مطرح شود.

وی با بیان اینکه جهت تحقق این امر لازم است ابتدا موضوع توسط محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه مورد کنکاش قرار گیرد ادامه داد:‌ افراد تأثیرگذار مانند مبلغان دینی، اساتید دانشگاه، مداحان، معلمین و دیگر افراد دلسوز جامعه باید در اطلاع‌رسانی این موضوع شرکت کنند.

ابراهیمی با اشاره به طرح مصوب کمیته فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزخراسان رضوی اعلام کرد: این نشست با حضور مسئولان کشوری و استانی، جمعی از دانش اندوختگان رشته حقوق وقضا، مبلغین و دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار خواهد شد.

کتاب مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا و ارز رونمایی می‌شود

وی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی اقدام به فراخوان پژوهشی و تدوین چاپ کتاب مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا و ارز کرده است اظهار کرد: این امر با همکاری پژوهشگران حوزه و دانشگاه در سال گذشته انجام شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این کتاب تنها کتاب علمی پژوهشی مربوط به مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا و ارز است اعلام کرد: در این نشست مراسم رونمایی از این کتاب نیز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ضرورت چاپ این کتاب در جامعه احساس می شد گفت:‌ این کتاب به تحلیل و بررسی قوانین قاچاق، احکام تکلیفی آن و موضوعاتی در همین راستا پرداخته است.

نشست مبانی فقهی حقوقی قاچاق گامی مؤثر در توسعه ارزش های دینی

ابراهیمی با اشاره به نقش اداره کل تبلیغات اسلامی در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار امیدواری کرد:‌ محتوای نشست مذکور در جهت هدایت جامعه اسلامی کاربردی شود.

وی با بیان اینکه این نشست گامی مؤثر در توسعه ارزش‌های دینی و اخلاقی در اجتماع است افزود:‌ در سال حماسه اقتصادی و سیاسی باید با برگزاری چنین نشست هایی، از دانش و تجربه مدیریتی مسئولان امر درجهت ساختن جامعه ای سالم تر استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه این نشست در روز یکشنبه، چهار اسفند برگزار می‌شود اعلام کرد:‌ محل برگزاری نشست سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خواهد بود.