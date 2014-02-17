برنامه چهار ساله دولت تدبیر و امید برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تدوین این برنامه را یکی از اولویتهای کاری عنوان کرد و افزود: این برنامه تا ابتدای سال 93 آماده شده و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین به اولویت های کاری دستگاههای اجرایی استان در سال آینده اشاره کرد و گفت: اتمام پروژه های بالای 80 درصد استان یکی از مهمترین اولویت ها در حوزه عمرانی است.

خادمی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و 713 طرح و پروژه در این استان در دست اجراست، افزود: از این تعداد 543 پروژه پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند.

وی مهمترین موانع بر سر راه اتمام پروژه ها را کمبود اعتبار، نداشتن مطالعات و وجود معارضات اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: تلاش می شود مشکلات این پروژه ها رفع و عملیات اجرایی آنها دوباره آغاز شود.

استاندار فعال کردن طرح های تولیدی و اقتصادی را از دیگر برنامه ها و اولویتهای استان دانست و بیان کرد: هم اکنون بسیاری از طرح های تولیدی استان به علل مختلف تعطیل هستند.

وی افزود: برخی طرح هایی که فعال هستند نیز با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند.

خادمی تصریح کرد: ضعف مدیریتی، کمبود نقدینگی، اقتصادی نبودن، قدیمی و فرسودگی ماشین آلات از جمله مشکلات این واحدهاست که موجب بیکاری بسیاری از کارگران شده است.

خادمی عنوان کرد: کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل شده که تاکنون مشکلات بیش از 32 واحد تولیدی مشکل دار در آن بررسی و تصمیماتی برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شده است.

وی همچنین کمبود منابع بانکی را از دیگر مشکلات استان دانست و گفت: سیستم بانکی به دلیل مصارف سه برابری منابع با کمبود نقدینگی روبرو است.

خادمی در ادامه توسعه مدیریت مشارکتی را از دیگر برنامه ها و اولویت ها عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا هم چهار کارگروه مختلف در حوزه امور زیر بنایی، اقتصاد و سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت، بهداشت و درمان با مشارکت نخبگان در سطح استان و نخبگان استانی که مسئولیت ملی دارند، تشکیل شده است.