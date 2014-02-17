پذیرش 20 دانشجو در دانشکده پرستاری ملایر در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طهماسبی ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران ملایربا اشاره به اینکه ملایر 16 سال پیش صاحب دانشکده پرستاری بوده است، افزود: در این مدت 180 دانشجوی پرستاری از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرستاران ملایر از فارغ التحصیلان این دانشکده هستند که از آن زمان به بعد این دانشکده تعطیل شد، ابراز داشت: بعد از پیگیریهای انجام شده بعد از 16 سال مجدد شاهد راه اندازی دانشکده جدید پرستاری در سال 92 در ملایر هستیم.

وی ابراز داشت: این دانشکده در حال حاضر با 20 دانشجو شامل 9 دانشجوی دختر و11 دانشجوی پسر کار خود را از آغاز کرده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر با اشاره به اینکه ساختمان دانشکده پرستاری ملایر محل قبلی زایشگاه فخریه بوده است، گفت: برای تعمیرات آن بیش از 400 میلیون تومان برآورد شده که با برنامه ریزی و کاهش هزینه ها با یک پنجم این هزینه تعمیر شده است.

وی با بیان اینکه در آینده در صدد ارتقا رشته‌های این دانشکده هستیم، گفت:در سال آینده رشته های هوشبری، اتاق عمل، و فوریتهای پزشکی را نیز به رشته های دانشکده پرستاری اضافه می کنیم.

وی افزود: تقاضای احداث دانشکده پزشکی در شهرستان داده شده که در آینده نزدیک بتوانیم پردیس دانشکده پزشکی را در ملایر داشته باشیم.

وی تعداد دانشجویان این دانشکده را در حال حاضر 20 نفر عنوان کرد و گفت: در صد هستیم این تعداد دانشجو در سال آینده به 80 تا 100نفر برسد.

طهماسبی با بیان اینکه به دنبال تبدیل این دانشکده به دانشکده علوم پزشکی تا شهریور ماه آینده هستیم، گفت: پیگیری برای ایجاد چهار رشته جدید انجام شده و امکانات اولیه برای دانشکده شامل تجهیزات مورد نیاز رشته پرستاری توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان تامین شده است.

وی افزود: سعی شده از اساتید بومی برای این دانشکده استفاده شود که در حال حاضر تعداد این اساتید هشت تا 10 نفر خواهد بود

مدیر شبکه بهداشت و درمان ملایر اضافه کرد: برای احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی ملایر، قول اختصاص 100 هکتار زمین از سوی فرمانداری ملایر داده شده که این برنامه ای بلند مدت است .

وی گفت: ایجاد چارت اداری، تجهیز بیشتر دانشکده پرستاری و آموزشی شدن بیمارستانهای مهر و امام حسین(ع) از مهمترین برنامه های شبکه بهداشت و درمان ملایراست.