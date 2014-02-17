ایران با فقر تولید داستان های مرتبط با نماز مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد عبدالهی پیش از ظهر دوشنبه در کمیته برگزاری جشنواره نماز در همدان، بیان داشت: باید به دنبال برگزاری نشست های با نویسندگان مطرح کشور برای انجام کارها ی ارزشی در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: شش استان کشور خواستار رفتن دبیرخانه جشنواره نماز به آنجا هستند و شرط باقی ماندن این جشنواره در همدان تدوین تقویم کاری برای دوره بعدی است.

معاون آموزشی و فرهنگی ستاد اقامه نماز کشور با تشکر از مسئولان استان همدان برای توجه به جشنواره،بیان داشت: از دیدگاه قرآن کریم برخی از حکومت ها نماز را ضایع کردند اما نظام اسلامی در ایران به ارزش های اسلامی رونق بخشید.

عبدالهی بیان داشت: هنر جلوه ای زیباست که می تواند ارزش های اسلامی را به شایستگی در جامعه نمود بخشد و نماز تحقق بخش حکومت صالحان در جهان بوده است.

وی با اشاره به اینکه هنر نقش ارزنده ای در رونق فرهنگ نماز در کشور دارد، افزود: هنر معنا گرا اکنون در جهان حرف های زیادی برای گفتن دارد که این امر نشان از عطش مخاطبان برای دریافت پیام های معنوی است.

معاون آموزش و فرهنگی ستاد اقامه نماز کشور اذعان داشت: هنر ارزشی باید بر پایه آموزه های دینی پایه ریزی شود و نماز به عنوان نظم دهنده به روابط انسانی می تواند نقش ارزنده ای بازی کند.

وی افزود: در کنار افزایش تعداد آثار رسیده به جشنواره باید افزایش کیفیت آنها نیز مد نظر قرار گیرد.

عبدالهی با اشاره به اینکه باید آثار داوری شده به گونه ای انتخاب شود که بتواند بدون نیاز به بازبینی مجدد و سانسور آنان را به شبکه های ملی تحویل داد تا به نمایش درآیند، اذعان داشت: خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری در استان نقش بسزایی در معرفی این جشنواره داشته اند.

وی افزود: مردم همدان باید نمود برگزاری جشنواره را ببینند و می توان با به نمایش در آوردن آثاری که به دبیرخانه رسیده است مردم را هر چه بیشتر در فضای جشنواره قرار داد و به فیلم برگزیده تماشاگران نیز هدیه داد.

تنها 30 اثر از جشنواره سال قبل در رسانه ملی به نمایش در آمد

وی با اشاره به اینکه مبنای باقی ماندن جشنواره در یک استان ثابت این است کمه بتواند به نسبت دوره قبل از برگزاری آن اثر بخشی بیشتری داشته باشد، اذعان داشت: در سال گذشته تنها 30 اثر از برگزیدگان جشنواره نماز در رسانه ملی به نمایش در امد.

مسئول کمیته پشتیبانی این جشنواره نیز از رسیدن 110 فیلم کوتاه،35 انیمیشن،469 اثر داستانی و 11 رمان به دبیرخانه جشنواره خبر می داد، عنوان کرد: از جنوب تا شمال کشور آثار به جشنواره نماز رسیده است.

معاون فرهنگی ستاد حوزه هنری همدان نیز در این ستاد از حضور 14 داور در شش بخش در این جشنواره خبر داد و بیان داشت: در بخش فیلم کوتاه 112 اثر به کمیته علمی جشنواره رسیده است.