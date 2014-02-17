داوران جشنواره فیلم 100 معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیات پنج نفره را سیدرضا میركریمی كارگردان، سهیل جهان بیگلری مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره، محمدعلی فارسی مستندساز، هادی مقدم دوست كارگردان و فیلمنامه نویس و امیرمحمد دهستانی انیماتور و كارگردان پویانمایی تشكیل می دهند.

هیات داوران جشنواره، آثار رسیده به بخش اصلی را در سه بخش مستند، داستانی و انیمیشن بررسی و فیلم های برتر را انتخاب خواهند كرد.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه‌ای از 7 تا 9 اسفندماه در محل حوزه هنری و پردیس سینما آزادی برگزار خواهد شد.