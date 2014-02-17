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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

داوران جشنواره فیلم 100 معرفی شدند

داوران جشنواره فیلم 100 معرفی شدند

پنج سینماگر و مدیر فرهنگی برای داوری آثار رسیده به نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیات پنج نفره را سیدرضا میركریمی كارگردان، سهیل جهان بیگلری مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره، محمدعلی فارسی مستندساز، هادی مقدم دوست كارگردان و فیلمنامه نویس و امیرمحمد دهستانی انیماتور و كارگردان پویانمایی تشكیل می دهند.

هیات داوران جشنواره، آثار رسیده به بخش اصلی را در سه بخش مستند، داستانی و انیمیشن بررسی و فیلم های برتر را انتخاب خواهند كرد.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه‌ای از 7 تا 9 اسفندماه در محل حوزه هنری و پردیس سینما آزادی برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2238187

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