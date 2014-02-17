سن ازدواج در نیر پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی آمار ازدواج و طلاق در نیر تصریح کرد: میانگین سن ازدواج در این شهرستان برای آقایان 26 سال و برای خانم ها 21 سال است.

وی افزود: این در حالی است که میانگین سن ازدواج کشوری در مردان 27.4 و در زنان 22.1 است.

وی علت پایین بودن سن ازدواج را شرایط فرهنگی این منطقه عنوان کرد و افزود: در اغلب شهرهای کوچک ازدواج در سنین پایین تر به مراتب بیشتر از شهرهای بزرگ ثبت می شود.

حسن زاده تاکید کرد: با توجه به این آمار شهرستان نیر در وضعیت مطلوبی در خصوص آمار ازدواج قرار دارد.

رئیس ثبت احوال شهرستان نیر تصریح کرد: به تبعیت از میانگین سنی پایین ازدواج ،طلاق نیز در این شهرستان با درصد کمی ثبت می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تعداد پرونده های طلاق به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، اضافه کرد: در عین حال ازدواج نرخ قابل توجهی داشته و نزدیک به 200 ازدواج از ابتدای سال جاری ثبت شده است.