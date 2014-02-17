مسئولان از ظرفیت رسانه ها در مسیر توسعه لرستان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان لرستان با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این حوزه اظهار داشت: هدف ما از دعوت رسانه ها در کارگروههای مختلف طرح مسائل به صورت شفاف است.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان از کنار واقعیات موجود در استان عبور کرد، افزود: طرح این مسائل و بررسی کارشناسی آنها می تواند ضمن کمک به رفع مشکلات قدمی موثر در راستای توسعه استان باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه باید همه مسائل در حوزه اجرایی استان شفاف باشد، افزود: مدیران باید عملکردشان به گونه ای باشد که به صورت شفاف همه چیز قابل بررسی باشد.

کورانی فر با بیان اینکه یکی از اقشاری که می توانند در مسیر توسعه استان به کمک مدیران بیایند رسانه ها هستند، یادآور شد: به واقع رسانه از ارکان توسعه محسوب می شود و نمی توان نقش تاثیر گذار آنها را انکار کرد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان لرستان باید از توان و ظرفیت رسانه های استان استفاده کنند، افزود: اصحاب رسانه دغدغه توسعه لرستان را دارند و به طور قطع اگر انعکاس و طرح موضوعی در تضاد با اهداف توسعه ای استان باشند خود آنها احساس مسئولیت خواهند کرد و از درج آن خودداری می کنند.