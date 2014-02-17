موجودی کافی کالاهای اساسی برای اجرای فاز دوم هدفمندی/ اصناف در شب عید انصاف را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران در خصوص تنظیم بازار شب عید و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم گفت: به لحاظ موجودی کالا انبارهای کشور پر است و حتی در برخی مواقع کالا وجود دارد ولی متاسفانه انبار خالی برای تخلیه آن وجود ندارد، بنابراین هیچ جای نگرانی از این بابت نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: هم اکنون موجودی ذخایر کالاهای اساسی در کشور به اندازه ای است که نیازی به ذخیره سازی ویژه برای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها وجود ندارد چرا که مشکلی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نیست.

وی تصریح کرد: شب عید امسال نیز همانند سالهای قبل نظارت و بازرسی بر بازار صورت خواهد گرفت و امید می رود جامعه صنفی کشور و اتحادیه ها نیز دقت لازم را در این زمینه داشته باشند و واحدهای صنفی انصاف را رعایت کنند.

به گفته نعمت زاده، 22 قلم کالا هم اکنون تحت نظارت دولت قرار دارد که قیمت گذاری آنها صورت می گیرد اما دولت نمی تواند در مورد همه کالاها قیمت گذاری صورت دهد اما کنترل و نظارت بر قیمت ها صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: ثبات نرخ ارز عامل موثری بر قیمت کالاهای خرده فروشی است و همان طور که آمارها نشان می دهد در برخی اقلام در خرده فروشی ها کاهش قیمت را شاهد هستیم.

به گفته وزیر صنعت، دولت تصمیم گرفت با توجه به در نظر گرفتن اختصاص ارز آزاد به برخی کالاها برای واردات مواد اولیه مابه التفاوتی پرداخت کند که نمونه آن شیر است که به قیمت شیر مابه التفاوت ارائه شده، تا قیمت بالا نرود.

نعمت زاده گفت: هنوز ایران حتی یک شرکت را در فهرست 500 شرکت برتر دنیا ندارد که امیدواریم در آینده ای نزدیک این اتفاق رخ دهد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: حدود 3.3 بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور را شرکت‌های بزرگ تشکیل می دهند که این شرکت‌ها، 65 درصد ارزش تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: امسال نسبت به سال قبل تولید این شرکت‌های برتر افزایش یافته و امید می رود که در سال‌های بعد این تولیدات افزایش یافته و شرکت‌های بزرگ در خدمت صنایع کوچکتر پایین دستی خود باشند.