مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، استاندار قم، رئیس و اعضای شورای شهر قم، سپاهیان، شورای اداری استان، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: خداوند را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به خانواده‌های شهدا و ایثارگران نصیب بنده شد و آمادگی کامل دارم به نحو احسن و مطلوب راه آقای پورامینی که نقاط مثبت و خوبی داشتند را در پیش بگیرم.

رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان داشت: دست نیاز به سوی شما دراز می‌کنم تا در جهت شکوفایی هرچه بهتر بنیاد شهید بتوانم قدم بردارم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم عنوان کرد: مفتخرم مدال خدمت به خانواده های شهدا و جانبازان را دارم، بنده تاحدودی با درد زخم و بستر جانبازان و سخنان مادر و خانواده آنها آگاهی دارم و امید است بتوانیم در راه خدمت به آنها در این راه سرفراز باشیم.

وی افزود: بنده به حجت الاسلام شهیدی و استاندار قم قول می‌دهم که در راه خدمت به خانواده های شهدا و جانبازان زینب وار حرکت کنم.

در این مراسم با اهدای لوح های تقدیری از سوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و برخی ادارات استان از محمدکاظم پورامینی، رئیس بنیاد و امور ایثارگران سابق استان قم تقدیر شد.

همچنین حکم سردار سید جواد هاشمی به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم قرائت شد و محمدکاظم پورامینی به عنوان مشاور استاندار قم منصوب شد.

این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و تواشیح خوانی توسط گروه هیئت جانبازان استان قم از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.