به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی خاموشی در مراسم رونمایی مجموعه 30 جلدی «نمایشنامه های آسان» نوشته حسن دولت آبادی گفت: در باب علم گفته اند که باید اتحاد بین عالم و معلوم صورت بگیرد و گرنه علم نیست. علت نفوذ سینما و فیلم و برتر از اینها تئاتر نیز همین است که شخص به صورت ملموس با آنچه که می بیند احساس اتحاد می کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: من در سال های قبل از انقلاب اسلامی تئاتری بودم و حتی به خاطر بازی در یک تئاتر دستگیر شدم. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نیز کارگردانی و بازیگری تئاتر را ادامه دادم و می دانم که تئاتر هنر موثری است.

وی با بیان اینکه حمایت از تئاتر کودک و نوجوان و بزرگسال را وظیفه حوزه هنری می دانم، افزود: وظیفه ذاتی حوزه هنری حمایت از تئاتر است؛ تئاتر می تواند حتی در مسجد و اردوهای فرهنگی تاثیر بالایی داشته باشد و امیدوارم که آموزش و پرورش هم در مسیر تئاتر گام هایی بردارد.

حجت الاسلام خاموشی به مضامین تئاتر اشاره و اظهار کرد: توقع دارم مضمون های دینی، اخلاقی و انقلابی در تئاتر در نظر گرفته شود. این مضامین می توانند در مجموعه تئاتری ما گل کند و پیش برود، بر پدیده انقلاب نباید گرد تاریخی بنشیند تا نگاهی اسطوره ای به آن شود. در شورای سیاست گذاری مان توجه به مضامین سبک زندگی، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را مقرر کرده ایم.

