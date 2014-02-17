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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

شکل گیری 374 کانون" نذر فرهنگی " در محله های تهران

شکل گیری 374 کانون" نذر فرهنگی " در محله های تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سومین همایش " نذر فرهنگی " خبر از تشکیل 374 کانون " نذرفرهنگی " در محله های پایتخت خبر داد و گفت: سراهای محله نقش موثری در اجرای گسترده طرح نذر فرهنگی داشته اند و به منظور توسعه شبکه های اجتماعی به زودی 374 کانون محلی مرتبط با این موضوع راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمدهادی ایازی در حاشیه برگزاری سومین همایش " نذر فرهنگی " در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: نذر فرهنگی یک موضوع اجتماعی است که با مشارکت مردم محقق می شود.

وی گفت: در قالب اجرای این طرح مردم بخشی از وقت،  توان علمی، تخصص و مهارت خود را در زمینه های آموزشی، پزشکی، حقوقی، مشاوره، فرهنگی، هنری و ادبی صرف کمک به نیازمندان و افراد آسیب پذیر می کنند.

ایازی تصریح کرد: طی سال های گذشته با بهره گیری از ساختارهای جدید شکل گرفته در محله های شهر و ایجاد شبکه های اجتماعی طرح نذر فرهنگی پیشرفت قابل توجهی داشته و زمینه  ارایه خدمت بسیاری از  متخصصان و استعدادهای محلی به دیگر شهروندان فراهم شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: سراهای محله ارتباط بین افراد آسیب دیده و نیازمند را با افراد نیکوکار برقرار کرده و مسیر وصول سرمایه معنوی را هموار می سازد.
 

کد مطلب 2238204

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