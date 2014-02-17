228 طرح پژوهشی به کمیسیونهای تخصصی کارگروه پژوهش لرستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله رشنو در حاشیه جلسه کارگروه پژوهش استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 228 طرح پژوهشی به کمیسیون های تخصصی ذیل کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان لرستان ارائه شده است.

وی ادامه داد: این تعداد طرح از سوی 34 دستگاه اجرایی استان به کمیسیون ها ارائه شده است.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان با اشاره به فعالیت 10 کمیسیون تخصصی ذیل کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان ادآور شد: در هر کمیسیون تخصصی علاوه بر دستگاههای مختلف، سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان نیز عضویت دارند.

رشنو با بیان اینکه طرح های پژوهشی دستگاهها به دفتر آموزش و پژوهش استانداری ارجاع و پس از بررسی و تفکیک به کمیسیون ها ارائه شد، افزود: مطابق سیاست های ابلاغی از مرکز باید 100 درصد اولویت های پژوهشی دستگاهها مطابق اولویتهای کلان کشوری باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از کمیسیون غیرفعال پژوهشی استان کمیسیون انرژی است، یادآور شد: مابقی 9 کمیسیون تخصصی تاکنون تشکیل و نسبت به برگزاری جلسات خود اقدام کرده اند.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان یادآور شد: تاکنون کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دو جلسه، کمیسیون اقتصاد سه جلسه، کمیسیون عمران و حمل و نقل سه جلسه، کمیسیون امنیت غذایی یک جلسه، کمیسیون آب و کشاورزی دو جلسه و کمیسیون صنایع و معادن یک جلسه را تشکیل داده اند.

رشنو عنوان کرد: همچنین کمیسیون های تخصصی علوم انسانی و پدافند غیرعامل نیز به تازگی تشکیل شده اند که امیدواریم هر چه سریعتر جلسات مربوط به این کمیسیونها نیز تشکیل شود.