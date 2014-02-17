اجرای طرح کالای همراه مسافر موجب گسترش در فضای کسب و کار گیلان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر دوشنبه در جلسه هیئت مدیره این سازمان با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته تائیده اجرای مصوبه کالای همراه مسافر از گمرک کشور اخذ شد، اظهار داشت: با پیگیریهای انجام گرفته از سوی این سازمان مصوبه اجرای کالای همراه مسافر در این منطقه عملیاتی شده و اقدامات این سازمان از جمله عملیات فنس کشی و سایر مقدمات اجرای این طرح به تائید گمرک جمهوری اسلامی رسیده است.

وی با اعلام اینکه با عملیاتی شدن ورود کالای همراه مسافر به داخل کشور دراین منطقه زمینه اشتغالزایی مستقیم برای افزون بر چهار هزار نفر در سه مجتمع تجاری این منطقه فراهم می شود، افزود: با اجرای این طرح در منطقه آزاد انزلی شاهد گسترش در فضای کسب و کار و تجارت استان خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: این مصوبه نقش بسزایی در افزایش گردشگران ورودی و تجار به منطقه برای بهره گیری از این مزیت قانونی دارد و حضور بیشتر تجار و بازرگانان زمینه ساز توسعه فضای کسب و کار، فعال شدن مجتمع های تجاری، اشتغالزایی و مشارکت سرمایه گذاران تولیدی در منطقه را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین از تمامی فعالان اقتصادی بویژه تجار و بازرگانان استان برای حضور فعال به منظور بهره مندی از مزیت ارائه شده در این منطقه به عنوان یک فرصت تجاری برای ارائه خدمات به مردم گیلان و گردشگران دعوت کرد و افزود: این سازمان براین باور است که با واردات کالای باکیفیت بالا از محصولات برندهای مطرح جهانی از سوی بازرگانان کشور، علاوه بر رعایت حقوق مصرف کنندگان زمینه برای ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان داخلی به منظور بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی ایجاد می شود.

مسرور در خصوص ابلاغیه گمرک کشور افزود: براساس این ابلاغیه کالاهای همراه مسافر مجاز به ورود، براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تا سقف معافیت سالیانه حقوق ورودی 80 دلار ارزش کالای همراه برای هر مسافر است.

وی یادآورشد: سامانه نظارت برتردد مسافر که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده درتمامی مبادی ورودی - خروجی نصب و راه اندازی شده و همزمان با پذیرس سامانه صدور کارت مسافری منطقه آزاد مورد استفاده قرار گیرد.