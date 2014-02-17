به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه تلفن همراه و تبلت در جمع خبرنگاران گفت: مبنا قرار دادن تعرفه 20 درصد بر واردات تبلت و لب‌تاپ خیانت به مصرف کننده ایرانی است چراکه عملاً حق انتخاب خود را در خصوص رنگ، اندازه و مدل لب‌تاپ و تبلت از دست می‌دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: چنانچه تعرفه 20 درصد در کمیسیون ماده یک تدوین و به تصویب برسد، ضربه شدیدی به صنعت "آی تی" کشور و حقوق مصرف کنندگان داخلی خواهد خورد.

وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش تعرفه واردات تلفن همراه و تبلت و لب‌تاپ اظهار داشت: ما موافق تنظیم مؤثر بازار با توجه به حمایت از تولید داخل ونیز حقوق مصرف کننده ایرانی هستیم.

صادقی افزود: اعمال تعرفه موثر بر کالاهایی نظیر لب‌تاپ و تبلت بر عهده کمیسیون ماده یک است که این کمیسیون با توجه به اینکه آیا تولید این کالاها در کشور به اندازه کافی است و آیا تولید لب‌تاپ و تبلت در کشور به اندازه مؤثر نیاز سلیقه‌ای مشتری داخلی را تأمین می‌کند اقدام به اعمال تعرفه مناسب واردات خواهند کرد.

وی تأکید کرد: چنانچه در بازار تنوع نباشد و نیازها تأمین نشود لطمات جدی هم به تولید داخلی و هم به بازار مصرف خواهد خورد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت برگزاری نمایشگاه تبلت و تلفن همراه را بهترین بستر برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعت و تجارت با استفاده از فناوری‌های نو اعلام کرد.

وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بستر فرهنگی و ذهنی مناسب را برای واحدهای تولیدی و تجاری در کشور فراهم می‌کند.

همچنین در این مراسم، قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور گفت:‌ بایستی در این نمایشگاه‌‌ها کالاهایی به نمایش گذاشته شود که مردم قدرت خرید آن را داشته باشند. البته در این نمایشگاه‌ها علاوه بر افزایش سطح علمی مردم و علاقه‌مندان، بازدید کنندگان می‌توانند برندهای معتبر و مطرح جهانی را بشناسند.

در ادامه، رامین سمیع زاده با اشاره به حضور تمام برندهای موبایل در دومین نمایشگاه تلفن همراه و تبلت گفت: این نمایشگاه جدی‌ترین رویداد نمایشگاهی کشور در عرصه ارائه انواع تبلت و گوشی‌های تلفن همراه است.

وی افزود: در نمایشگاه یاد شده علاوه بر غرفه‌های موبایل و تبلت تعدادی از غرفه داران نیز به ارائه انواع برنامه کاربردی و نرم‌افزاری پرداخته و از این نظر نمایشگاه تلفن همراه و تبلت و را متمایز نموده است.

سمیع نژاد با بیان اینکه در دوره بعد از رایانه به سر می‌بریم، تأکید کرد: امروزه گوشی تلفن همراه تنها یک کالای لوکس و یا یک وسیله شخصی برای ایجاد ارتباط نیست ؛ بلکه ابزار آموزشی،انتقال مفاهیم علمی، پزشکی، مهندسی و حتی تجارت است.

وی افزود: امروزه در ادامه تجارت الکترونیکی شاهد تجارت از طریق موبایل هستیم. وجود تخفیفات و شرایط ویژه فروش از مزیت‌های دیگر نمایشگاه بوده و این نمایشگاه از امروز تا جمعه دوم اسفندماه در بازار موبایل ایران از ساعت 10 الی 8 برقرار است.

همچنین در ادامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: خواستار کاهش 6 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه هستيم.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولین به طور مستقیم کاری انجام دهند که بتواند به صورت قاطع مشکل قاچاق تلفن همراه در کشور را حل کند.

درستی افزود: هم اکنون تعرفه واردات تلفن همراه 6 درصد است که 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه می‌شود .

وی با اشاره به اینکه تلفن‌های تا مرز 400 هزار تومان 75 درصد از نیاز مردم را پوشش می‌دهند، اظهار داشت: 25 درصد از قاچاق تلفن همراه مربوط به گوشی‌های بالای 400 هزار تومان است که واردات آن برای قاچاقچیان مقرون به صرفه است.

وی ادامه داد: امیدواریم تعرفه واردات تلفن همراه اصلاح شود تا با اصلاح تعرفه قاچاق گوشی تلفن همراه به طور کامل از بین برود.

درستی به اشاره به اینکه هم اکنون واردات تلفن همراه 17 درصد است اظهار داشت: امیدواریم تعرفه واردات 6 درصد کاهش یابد و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده مبنای تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شود تا علاوه بر ساماندهی بازار تلفن همراه،سود و درآمد دولت نیز از محل تعرفه‌ تأمین شود.

وی همچنین به موفق نبودن طرح شبنم اشاره کرد و گفت‌:طرح شبنم موجب نفع دلالان و ضرر اصناف شد. وی در خصوص برگزاری دومین نمایشگاه تبلت و تلفن همراه نیز گفت: از طریق برگزاری این نمایشگاه‌هاست که مردم می‌توانند اجناس استاندارد را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند.