مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت کار منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رضا شریعت به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است: نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت "مشاور و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد "منصوب می شوید. با عنایت به نقش موثر و کار ساز دفتر مدیریت عملکرد در رسیدن به اهداف سازمانی، انتظار دارم با جدیت، حسن تدبیر و سعی و تلاش وافر بتوانید سیاست ها و برنامه های اجرایی این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید را مطابق با شرح وظایف و تاکید بر اجرایی نمودن موارد زیر انجام رسانید.

-تقویت شاخص های سنجش میزان رضایت مردم و ارباب رجوع از واحد های مختلف ستادی و استانی

-انجام تمهیدات لازم برای اجرای نظام ارزشیابی منابع انسانی در دستگاه

-ارزیابی عملکرد واحد های اجرایی و ستادی و ارائه گزارش

-تقویت و تعمیق ارتباط با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

-ارزیابی عملکرد واحد های اجرایی و ستادی و ارائه گزارش

-برنامه ریزی به منظور انجام بازرسی های مستمر ، دوره ای و موردی از واحد های ستادی و اجرایی

-تجزیه و تحلیل شکایات واصله و ارائه راهکارمناسب برای کاهش آن

-تقویت نظامات دریافت و صحت سنجی و رسیدگی به شکایات مراجعین

-بهینه سازی نحوه نظارت و ارزشیابی در راستای نظامات نوین و متناسب با تحولات روز

توفیق جنابعالی را در ایفای این وظیفه خطیر در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و در سایه عنایات حضرت ولی عصر (ارواحناله الفداء) از خداوند متعال خواستارم.