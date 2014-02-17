نگرانی از شیوع موج چهارم ایدز/ افزایش آمار ایدز جنسی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضازاده در آیین رونمایی از وب‌ سایت مرکز پیشگیری از ایدز ایران و افتتاح بیست و سومین باشگاه مثبت کشور که روز دوشنبه در شهرستان ملارد برگزار شد، اظهار داشت: این سایت در یک سال گذشته به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی هدف از راه‌اندازی وب‌سایت مرکز پیشگیری از ایدز ایران را حمایت علمی از مربیان و کارشناسان و همچنین ارائه خدمات به مبتلایان به HIV عنوان کرد و گفت: قسمتهای متنوعی از وب‌ سایت پیشگیری از ایدز ایران پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به بخش‌های آموزشی، پژوهشی ویژه کارشناسان و عموم مردم و همچنین کتاب‌های الکترونیکی اشاره کرد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که برای سایت اشاره شده در نظر گرفته شده است این است که مربیان و کارشناسان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سایت مرکز پیشگیری از ایدز ایران در دوره‌های آموزشی از طریق فضای مجازی شرکت کنند.

رضازاده در ادامه به راه‌اندازی بیست و سومین باشگاه مثبت کشور در بخش ارائه خدمات به مبتلایان به HIV اشاره کرد و گفت: در این باشگاه‌ها خدمت‌های مختلفی به فرد مبتلا به HIV و خانواده وی داده می‌شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: حمایت‌هایی که باشگاه‌های مثبت از مبتلایان به HIV می‌شود در دو بخش از جمله حمایت‌های آموزشی و حمایت‌های روانی است ضمن اینکه در این مراکز کمک‌های معیشتی و تغذیه‌ای به مبتلایان به HIV داده می‌شود.

وی افزود: سازمان بهزیستی تمهیداتی را برای افراد مبتلا به HIV در نظر گرفته است که با باشگاه‌های مثبت و مراکز ارائه خدمات به مبتلایان به HIV یارانه می‌دهند که مبلغ این یارانه برای هر نفر 80 تا 150 هزار تومان است.

رضازاده تاکید کرد: در حال حاضر آمار مبتلایان به HIV طبق آمار رسمی 27 هزار نفر در کشور است که از این رقم 90 درصد مردان مبتلا به HIV و 10 درصد زنان مبتلا به HIV هستند.

وی با اشاره به اینکه اگر موج سوم HIV را جدی نگیریم شاهد بروز موج چهارم خواهیم بود، گفت: بر اساس آمار انتقال HIV از طریق روابط جنسی در سال‌های اخیر گسترش پیدا کرده است به طوری که در سالهای گذشته میزان مبتلایان به HIV در این بخش 8 درصد بوده که در حال حاضر به 40 درصد رسیده است.

وی افزود: بهزیستی برنامه‌های مختلفی را برای کنترل HIV در نقاط مختلف کشور دارد چرا که بهزیستی یک سازمان تخصصی و حمایتی در این بخش محسوب می‌شود.