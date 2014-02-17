به گزارش خبرنگار مهر، هاشم یکه زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال آینده تولید خودروها 40 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با افزایش تیراژ تولید هزینه های سربار را جبران کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به این پرسش مهر که توافق خودروسازان و دولت برای تثبیت قیمت خودرو رو تا پایان سال رو به اتمام است؟ افزود: چنانچه قرار باشد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، این افزایش قیمت، حداقلی خواهد بود.

وی تصریح کرد: امسال تا آخر سال که یک ماه و اندی از آن باقی مانده است، بنای افزایش قیمت نداریم و برای سال آتی نیز برنامه ریزی بر این استوار است که "حداقل" افزایش قیمت رخ دهد

به گفته یکه زارع، صادرات یکی از اهداف اساسی ایران خودرو در سال آینده است که تلاش داریم ظرف سه سال 30 درصد محصولات خود را صادر کنیم اما برای سال آینده 10 درصد از تولید ایران خودرو صادر خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص تاثیر شماره گذاری خودروهای تولیدی از 15 اسفند با مدل 93 بر قیمت خودروهای مدل 92 گفت: خودروهایی که با مدل 93 ارایه می شوند، افزایش قیمت نخواهند داشت و البته استانداردهای یورو 4 و نصب دو ایربگ نیز در آنها رعایت می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه در خصوص عرضه خودروها با استاندارد یورو 4 گفت: با توجه به اینکه بنزین یورو 4 به صورت گسترده در تهران توزیع خواهد شد، درخواست خودروسازان این است که در بقیه نقاط کشور نیز این بنزین توزیع شود و سپس خودروسازان ملزم به تولید با استاندارد یورو 4 باشند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان به صورت مستقل پلتفرم خودرو را طراحی کرده اند و اطلاعی از جزئیات پلتفرم طراحی شده از سوی قطعه سازان ندارند.

یکه زاده در ادامه در خصوص بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ، گفت: جلسه ای با شورای رقابت داشته ام و البته خودروسازان در شورای رقابت به دنبال قیمت‌گذاری منطقی خودرو هستند اما آن چه که در گذشته اتفاق افتاده، فرمول از حق تولیدکننده دفاع نمی کند.

وی اظهار داشت: براساس ظرفیت تولید تلاش کردیم تا هزینه های مترتب بر تولید را جبران کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‎ درباره زیان مالی ایران خودرو گفت: زیان مالی شش ماهه ابتدای سال‌جاری 500 میلیارد تومان است که این براساس قیمت تمام شده، افزایش هزینه نیروی انسانی و سایر هزینه‌های تولید تحمیل شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر راهکارهای ایران گروه صنعتی برای جبران رکورد گفت: تولید را افزایش خواهیم داد، چرا که این موضوع باعث می شود تا هزینه ها پایین آید اما باید توجه داشت ارزی که هم اکنون به خودروسازان تخصیص داده می شود، ارز بازار آزاد است که حداقل با ارز مبادلاتی که مبنای قیمت‌گذاری خودرو بوده است، 500 تومان تفاوت قیمت دارد.

یکه زارع ادامه داد: از سوی دیگر ویترینی را برای مشتریان فراهم خواهم آورد تا بتوانند محصولات متنوعی را انتخاب کنند چرا که کیفیت و تنوع نیز مهم است و تنها موضوع قیمت نیست.

وی همچنین در خصوص همکاری با خودروسازان فرانسوی نیز خاطرنشان کرد: با خودروسازان فرانسوی ادامه خواهیم داد اما به طور قطع با شرکایی که قبلاً کار می کردیم با استراتژی قبل که مبتنی بر مونتاژ خودرو بود ادامه نخواهیم داد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‎ ادامه داد: طراحی پلتفرم مشترک و حضور ایران در زنجیره جهانی برای صادرات خودرو از ارکان اصلی قرارداد جدید ایران خودرو با خودروسازان فرانسوی است.