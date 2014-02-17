هزار تماشاگر کانادایی «شطرنج با ماشین قیامت» را دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازگشت عوامل کانادایی نمایش «شطرنج با ماشین قیامت» از جشنواره تئاتر فجر به کشورشان، اولین اجراهای عمومی این تئاتر در هفته گذشته در کشور کانادا و شهر هالیفاکس با استقبال مردمی روبرو شده است.

طبق اعلام دست‌اندرکاران این نمایش، تاکنون بیش از هزار بیننده و به خصوص دانش‌آموزان دبیرستانی با خرید بلیت از اجرا این نمایش دیدن کرده و نیز نقدهایی در نشریات عمومی و تخصصی تئاتر کانادا درباره ان نوشته شده است.

اندرو نیمیتز منتقد نشریه Chronicle Herald این نمایش را یک سفر زیبا، غزل‌گونه، شاعرانه، صمیمی، درگیرکننده و عمیقا تاثیرگذار خوانده است.

این نمایش براساس رمانی با همین نام از حبیب احمدزاده و از دید یک دیده‌بان بسیجی درباره وقایع محاصره شهر آبادان در زمان جنگ است که در هنگام اجرا در کاناد، همزمان به دو زبان فارسی و انگلیسی اجرا می‌شود.