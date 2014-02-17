روند اجرایی پروژه مترو قرچک زیر ذره بین فرماندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز علی صادقی به همراه محمدرضا ملکی معاون شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از روند ساخت متروی شهرستان قرچک بازدید کرد.

فرماندار شهرستان قرچک در این بازدید از نزدیک در جریان روند کار مترو قرار گرفت و بر تسریع اجرای عملیات، طبق وعده داده شده از سوی پیمانکاران تأکید کرد.

علی صادقی در این بازدید گفت: یکی از مهمترین شاخصه ‌های توسعه‌ یافتگی در هر منطقه وجود شبکه حمل و نقل و جاده‌ های ایمن و مناسب برای دسترسی و ارتباط با سایر مراکز مهم کشور بخصوص پایتخت است که این موضوع در قرچک رخ داده و باید در راستای تحقق آن تلاش بیشتری کرد.

وی افزود: مجموعه دستگاه های اجرایی شهرستان قرچک نگاه ویژه ای به حمل و نقل عمومی بخصوص مترو دارند بنده نیز نسبت به اتمام طرحهای نیمه کاره این منطقه اهتمام ویژه ای خواهم داشت و بر تداوم این بازدیدها مصمم هستم.

این مسئول ااظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از این پروژه از حجم ترافیک منطقه و شهر تهران کاسته شده و در حمل و نقل مردم قرچک تسهیل صورت گیرد.