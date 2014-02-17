نخبگان فرهنگی هنری گیلان در جشن "نيلوفران آزاد" منطقه آزاد انزلي تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نیلوفران آزاد که ظهر امروز از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی گردشگری این سازمان با معرفی و تجلیل از مقام هنرمندان، شاعران و فرهنگمداران گیلان زمین در این منطقه برگزار شد.

قرائت شعر از سوی پنج نفر از شاعران گیلکی سرا و فارسی سرای استان،اجرای قطعات موسیقی فولکلور و سنتی توسط گروه موسیقی استاد کنعانی با اجرای استاد قوامی، بداهه نوازی و تکنوازی از سوی استاد غلامرضا امانی و پخش مستند عکاسی پرتره سینمایی محمد رضا قوام پور از عکاسان گیلانی بخشی هایی از مراسم نکوداشت اهالی فرهنگ و هنر گیلان بود.

جشن"نيلوفران آزاد"در راستاي آغاز فصل جديدي از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي منطقه آزاد انزلی برگزار شد و با برگزاری این جشن علاوه بر نکوداشت اهالي فرهنگ، ادب و هنر، پيشكسوتان اين عرصه تجربيات خود را در اختيار نسل جوان قرار داده و آموخته‌هاي خود را به آنان منتقل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حجت الاسلام محمدعلی زم معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری شورای هماهنگی مناطق آزاد، رضا مسرور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید داود موسوی امام جمعه شهرستان بندرانزلی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، اعضای شورای شهر رشت و انزلی و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان حضور داشتند.

در پایان از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی از نخبگان فرهنگی هنری استان در حوزه های شعر و ادبیات، نقاشی و گرافیک، سینما و تئاتر، عکاسی و موسیقی تجلیل به عمل آمد که از چهره های شاخص حاضر می توان به استاد بهمن صالحی و استاد حسین مهدوی (م.موید) اشاره کرد.