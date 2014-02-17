منصور کیانی‌مقدم در گفتگو با مهر اظهار داشت: این همایش با حضور اساتید، محققان و کارشناسانان داخلی و خارجی از سی‌ام بهمن ماه به مدت 3 روز در تالار اجتماعات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار می شود.

وی گفت: سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی نخصصی علوم زمین و ژئو فیزیک دریا و آب‌های بین‌المللی با محورهای علوم زمین و ژئوفیزیک دریا شامل زمین شناسی دریایی، ژئو مورفولوژی دریا و ساحل، مهندسی سواحل و سازه های ساحلی و بنادر با حضور کارشناسان و صاحبنظران مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کیانی‌مقدم افزود: همچنین در این همایش محورهای آب‌های بین‌المللی و جنوبگان و موضوعات شیمی و فیزیک دریا، زیست شناسی دریا، آلودگی دریا و مخاطران آن و حقوق دریا از جمله مواردی است که مورد بحث و کارشناسی محققان داخلی و صاحبنظران خارجی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از میان مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش تعداد 60 مقاله برای ارایه در این همایش پذیرفته شده که تعداد 20 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی در قالب پوستر ارایه می‌شود.