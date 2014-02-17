اولویت اشتغال باید با افراد بومی باشد/ تحقق 72 درصدی سهمیه اشتغال در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال قدس که با حضور روسای ادارات شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا عمده ترین مشکل مردم اشتغال است، همچنین عدم اشتغال موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی در جامعه می شود.



وی افزود: به همین دلایل دولت تدبیر و امید به مسایل اقتصادی و اشتغال توجه ویژه ای نشان می دهد، در گذشته افرادی مشکل اشتغال داشتند که تحصیلات کمی داشتند اما در حال حاضر افراد با تحصیلات و مدارج بالای علمی با مشکل اشتغال دست به گریبان هستند و مسئولان باید فکری به حال این معضل کنند.

این مسئول ادامه داد: در شهرستان قدس ظرفیت و قابلیت بالایی برای ایجاد اشتغال وجود دارد، با وجود هزار و 200 واحد صنعتی نباید هیچ فردی در قدس بیکار باشد، در حال حاضر 51 درصد شاغلین قدس در بخش صنعت، 41 درصد در بخش خدمات و تنها یک درصد در بخش کشاورزی فعالیت می کنند، این آمار نشان دهنده این موضوع است که محور توسعه شهرستان قدس بخش صنعت است.

فردی ادامه داد: بخش کشاورزی در اقتصاد تاثیر بسزایی دارد اما نه برای شهرستانی مثل قدس که تنها چهار روستا دارد و بیش از 95 درصد جمعیت آن را شهرنشینان تشکیل می دهند، هزار و 265 هکتار اراضی کشاورزی، 260 هکتار باغات و 220 کشاورز در شهرستان قدس وجود دارد که بخش کوچکی از اشتغال شهرستان را به خود اختصاص می دهند.

ادارات آمار خود را به موقع در سامانه رصد ثبت کنند

وی تاکید کرد: همه دستگاه ها باید سهمیه هایی که برایشان مصوب شده را جذب و به موقع هم آمار را در سامانه رصد که مرجع اصلی پایش و میزان اندازه گیری اشتغالها است، ثبت کنند، در این زمینه فرمانداری از سه دستگاهی که بیشترین جذب را داشته باشد تقدیر می کند.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: یکی از علل بیکاری افراد عدم مهارت آنان است از سازمان فنی و حرفه ای شهرستان تقاضا می شود با آموزش افراد زمینه را برای اشتغال بیشتر افراد فراهم کند، قدس با این میزان از قابلیت و ظرفیتها نباید حتی یک فرد بیکار داشته باشد و دستگاه ها نیز باید توجه داشته باشند که اولویت جذب نیرو با افراد بومی است.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه ها و ادارات مشخصات تمامی افرادی که برای اشتغال مراجعه می کنند را در سامانه ثبت نمایند، زیرا اعتبار نداشتن بانکها و عدم پرداخت وام مشکل اصلی بانک ها است و به ادارات مربوط نمی شود، البته مدیران باید پیگیر این مسایل باشند تا مشکل وام های خود اشتغالی نیز برطرف شود.

در ادامه جلسه معاون امور مالی و برنامه ریزی فرماندار قدس اعلام کرد: امسال خیلی دیرتر از سال های گذشته سهمیه اشتغال ابلاغ شد و دستگاه ها فرصت بسیاری برای تخصیص سهمیه داده شده نداشتند اما طی یک ماه گذشته فعالیتهای مطلوبی در این زمینه انجام گرفته است.

رحمان علیزاده افزود: طی سالهای گذشته شهرستان قدس در سطح استان رتبه خوبی در تخصیص اشتغال کسب کرده و در سال جاری هم از دستگاه ها انتظار می رود در دهه اول اسفند و پیش از رسیدن به ترافیک کاری پایان سال آمار خود را در سامانه رصد ثبت کنند.

ثبت آمار اشتغال 3533 نفر در سامانه رصد و آمار 72 درصدی شهرستان در اشتغال

در ادامه این جلسه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدس اظهار داشت: سهمیه کل شهرستان برای اشتغال در سال جاری چهار هزار و 875 نفر اعلام شده بود که به تفکیک ادارات به آنها ابلاغ شد و در مدت زمانی که از ابلاغ گذشته سه هزار و 553 نفر در سامانه به نام شهرستان ثبت شده که معادل 72 درصد است.

علیرضا عبادی افزود: در حال حاضر قدس از این حیث ششمین شهرستان استان است و از دستگاه ها تقاضا می شود برای ارتقای این جایگاه هرچه سریعتر آمار خود را در سامانه رصد ثبت کنند، البته تعدادی از ادارات مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گاز، میراث فرهنگی و صنایع دستی، بهزیستی و جهاد کشاورزی بسیار بیشتر از سهمیه خود را در سامانه ثبت کرده اند.

بانکها وامهای خود اشتغالی را پرداخت نمی کنند

وی افزود: مشکل اصلی مربوط به پرداخت وام های خود اشتغالی است که 10 درصد از آمار هر اداره را تشکیل می دهد که متاسفانه اکثریت بانکهای عامل پرونده های ارجاع داده شده را به دلیل نبود اعتبار مرجوع می کنند و ادارات را با مشکل مواجه کردند.

در ادامه رئیس صندوق مهر امام رضا( ع) شعبه شهریار اعلام کرد: این صندوق در شهریار استقرار دارد ولی شهرستان های ملارد و قدس را هم تحت پوشش دارد و وام های خود اشتغالی از 50 میلیون تا 150 میلیون ریال را پرداخت می کند.

علی قانعی افزود: در سال جاری این صندوق 25 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت وام های خود اشتغالی داشته که تاکنون به 119 نفر این وام پرداخت شده از این تعداد 13 نفر مربوط به شهرستان قدس هستند.

وی ادامه داد: طبق جلسات گذشته که با مسئولان شهرستان قدس برگزار شده بود، با مقامات بالای صندوق مکاتباتی انجام شده مبنی بر تفکیک سهمیه شهرستانهای مختلف که این امر را وظیفه خود ندانسته و عنوان کردند هرکسی مراجعه کند و واجد شرایط باشد صرف نظر از محل زندگی می تواند وام دریافت کند و برای حل مشکل و پایمال نشدن حقوق شهروندان قدسی از فرمانداری شهرستان موضوع را پیگیری کنید.

در پایان جلسه مقرر شد که پیگیریهای لازم در خصوص تفکیک سهمیه شهرستانها در صندوق مهر امام رضا (ع) صورت گیرد و جلساتی نیز برای استقرار این صندوق در شهرستان برگزار شود.