به گزارش خبرنگار مهر، داوود کمیجانی صبح دوشنبه در کارگاه نقد نحله های انحرافی ویژه روحانیان شهرستان دامغان با تاکید بر اینکه کج فهمی از تعالیم اسلامی باعث پیدایش وهابیت و بهائیت شد افزود: دشمنان از راه های مختلف در پی آسیب رساندن به پایه های دین مبین اسلام هستند.

وی تصریح کرد: مبلغان و مبلغات باید در تبیین دین اسلام ابتدا خود با مبانی دین آشنا و سپس در مقابله با جریان های انحرافی با ظرافت خاصی عمل کنند.

این کارشناس مسائل مذهبی اضافه کرد: سرزمین ایران، تاریخ کهنی دارد و در پیشینه چند هزار ساله خود شاهد حضور مکتب ها و مسلک های متعددی بوده که مهمترین آنها آیین میترا پرستی، آیین زرتشت، آیین یهودیت، آیین مسیحیت، آیین اسلام است.

کمیجانی با اشاره به ادیان فعال در ایران تصریح کرد: در ایران غیر از اسلام سه دین دیگر(مسیحیت، یهودیت، زرتشت) به صورت رسمی فعال بوده و دارای پیروان، مراکز عبادی و ساختار مذهبی هستند.

وی نحله های عرفانی فعال در ایران را به چهار گروه (عرفان های شبه اسلامی، عرفان های غیر الهی و التقاطی، مکتب های الحادی، مکاتب فرا علم) تقسیم کرد و افزود: این گروه ها بیشتر یک شیوه فکری - رفتاری هستند تا یک مکتب اعتقادی، اصول نگرش آنها بیشتر ماهیتی هرمینیوتیک دارد، لذا نسبتاً از تنوع زیادی برخوردار هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری تصریح کرد: یکی از شاخصه های مشترک عرفان های کاذب نادیده گرفتن اعتقاد به خدا، انکار وجود خدا یا بعضاً ارائه تفسیری نامعقول ازخدا به انگیزه انکارخدای حقیقی است که یکی از مخرب ترین مکاتب آئین اوشواست.

کمیجانی در پایان مهمترین راهکارهای تقویت دینداری را آگاهی، رفع شبهات و پاسخ به سئوالات، اصلاح اخلاق دینداری، بازنگری در نوع شناخت، تبلیغات موثر، تشویق مادی و معنوی از کودکان و نوجوانان و طراحی ساز و کارهای دفاع از حریم مذهبی و هویت ملی برشمرد.

اولین کارگاه آموزشی نحله های انحرافی و نقد آن باهدف، ارتقای توانمندی مبلغان و مبلغات با موضوع نقد و بررسی نحله های انحرافی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت دامغان برگزار شد.