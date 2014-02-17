میزبانی شایسته فوتبال جام باشگاه های آسیا در تبریز موجب سرافرازی فوتبال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر دوشنبه درنشست نهایی کمیته عمران ستاد برگزاری این مسابقات اظهار داشت : رقابت های فوتبال جام باشگاه های آسیا و حضور مقتدرانه تراکتورسازی از اهمیت بالایی برخودار بوده و همانند فصل گذشته و در کیفیت بهتر و بالاتر از استانداردهای AFC میزبان شایسته ای برای این رقابت ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: تمامی امکانات در یادگار امام (ره) برای رقابت های فوتبال جام باشگاه های آسیا در راستای رضایتمندی تماشاگران عزیز و پرشور تراکتورسازی است و تماشاگران سرمایه های گرانبهایی برای ورزش استان و خصوصا فوتبال هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی گفت : ارتقای ارائه خدمات پارکینگ ها، راهکارهای حضور پرشور تماشاگران ، انتن دهی تلفن های همراه در استادیوم ، برق پایدار و برق اضطراری ، پروژکتورهای سیار ، اورژانس و خدمات درمانی ، ایاب و ذهاب تماشاگران ، اینترنت پرسرعت در جایگاه خبرنگاران و ناظران از جمله فعالیت های این ستاد تا آغاز روز مسابقات است.

وی ادامه داد : شنبه آخرین روز اتمام نیازها و برنامه های کمیته برای آماده سازی استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز خواهد بود.

گفتنی است : تیم تراکتورسازی تبریز در اولین دیدار خود در رقابتهای فوتبال جام باشگاههای آسیا 7 اسفند از ساعت 16 در استادیوم یادگار امام ره تبریز میزبان تیم الاتحاد عربستان خواهد بود.