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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

اسبقیان:

میزبانی شایسته فوتبال جام باشگاه های آسیا در تبریز موجب سرافرازی فوتبال کشور است

میزبانی شایسته فوتبال جام باشگاه های آسیا در تبریز موجب سرافرازی فوتبال کشور است

تبریز – خبرگزاری مهر : مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اظهار داشت : میزبانی شایسته رقابت های فوتبال جام باشگاههای آسیا در تبریز موجب سرافرازی فوتبال کشور و استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر دوشنبه درنشست نهایی کمیته عمران ستاد برگزاری این مسابقات اظهار داشت : رقابت های فوتبال جام باشگاه های آسیا و حضور مقتدرانه تراکتورسازی از اهمیت بالایی برخودار بوده و همانند فصل گذشته و در کیفیت بهتر و بالاتر از استانداردهای AFC میزبان شایسته ای برای این رقابت ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: تمامی امکانات در یادگار امام (ره) برای رقابت های فوتبال جام باشگاه های آسیا در راستای رضایتمندی تماشاگران عزیز و پرشور تراکتورسازی است و تماشاگران سرمایه های گرانبهایی برای ورزش استان و خصوصا فوتبال هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی گفت : ارتقای ارائه خدمات پارکینگ ها، راهکارهای حضور پرشور تماشاگران ، انتن دهی تلفن های همراه در استادیوم ، برق پایدار و برق اضطراری ، پروژکتورهای سیار ، اورژانس و خدمات درمانی ، ایاب و ذهاب تماشاگران ، اینترنت پرسرعت در جایگاه خبرنگاران و ناظران از جمله فعالیت های این ستاد تا آغاز روز مسابقات است.

وی ادامه داد : شنبه آخرین روز اتمام نیازها و برنامه های کمیته برای آماده سازی استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز خواهد بود.

گفتنی است : تیم تراکتورسازی تبریز در اولین دیدار خود در رقابتهای فوتبال جام باشگاههای آسیا 7 اسفند از ساعت 16 در استادیوم یادگار امام ره تبریز میزبان تیم الاتحاد عربستان خواهد بود.

 

کد مطلب 2238231

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