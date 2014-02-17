تحصیلکرده ها در کرمانشاه آموزش فنی و حرفه ای می بینند

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز آموزشی که روز جمعه در کرمانشاه افتتاح خواهد شد شامل 7 کارگاه در 5 رشته بیو تکنولوژی، نانو تکنولوژی، ابزار دقیق، ریخته گری سریع و نمونه سازی سریع خواهند بود که پس از افتتاح به کار آموزان آموزش های فنی و حرفه ای را ارائه خواهند داد.

ناصری با اشاره به وظایف سازمان سازمان فنی و حرفه ای در بحث آموزش های تخصصی به اقشار مختلف از بی سواد تا تحصیلات عالی، افزود: افتتاح مرکز برتر آموزش های فنی و حرفه ای که ویژه افرادی با حداقل مدرک کارشناسی است در غرب کشور منحصر به فرد و برای افزایش مهارت اقشار تحصیل کرده بسیار حائض اهمیت است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: تمام اعتبارات این طرح که بالغ بر 2 میلیارد تومان است از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تامین شده است، ساختمان اصلی و کارگاهی هم اکنون در حال ساخت است.

وی ادامه داد: در این مراکز موقتا ازساختمان اداری برای امور کارگاهی استفاده می شود که با اتمام ساخت ساختمان اصلی، کارگاه ها به آن مکان منتقل می شود.

وی در پایان گفت: با توجه به تخصصی و بالا بودن سطح آموزش ها در این مرکز از متقاضیان برای استفاده از امکانات آموزشی مصاحبه و آزمون به عمل خواهد آمد و امیدواریم با بهره برداری از آن گامی مهم در راستای افزایش سطح مهارتهای فنی و تخصصی مورد نیاز جامعه برداریم.