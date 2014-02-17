جشنواره نماز از كم هزينه ترين جشنواره هاي كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مرتضي حسني حلم ظهر دوشنبه در ستاد برگزاري جشنواره نماز در همدان، عنوان كرد: تاكنون 70 ميليون تومان از ستاد مركزي اقامه نماز كشور براي برگزاري اين جشنواره كمك شده و جشنواره نماز همدان يكي از كم هزينه ترين جشنواره هاي كشور است.

وي ادامه داد: بايد بتوان پرچم نماز را در جامعه به اهتزار در آورد و به آن عمق بخشيد و آنرا در جامعه نهادينه كرد.

رئس ستاد اقامه نماز استان همدان با اشاره به اينكه تحقق بخشي فرهنگ نماز وظيفه همگاني است، اذعان داشت: امام علي به حاكمان خود توصيه مي كرد كه بخشي از وقت خود را بايد به اشاعه نماز در جامعه بگذرانند و هر خدمتي كه انجام دهند بايد نماز مبناي آن قرار گيرد.

850 اثر به دبيرخانه اين جشنواره رسيده است

حجت الاسلام حسني حلم اذعان داشت: جشنواره نماز برنامه اي ارزشي و فرهنگي است و سومين دوره آن در همدان برگزار مي شود و تاكنون 850 اثر به دبيرخانه اين جشنواره رسيده است.

وي با اشاره به اينكه اين تعداد آثار به نسبت سال گذشته 40 درصد رشد را نشان مي دهد، بيان داشت: در سال گذشته 540 اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده بود و مكان برگزاري جشنواره از تالار معلم به سالن همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي انتقال يافته است.

رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان اذعان داشت: در اين مدت گردهمايي دبيران نماز كشور نيز با حضور حجت الاسلام قرائتي برگزار خواهد شد و 80 ميهمان از سراسر كشور در همدان حضور خواهند داشت.

وي با اشاره به اينكه رئيس دانشگاه علوم پزشكي همداني به شرطي، محل برگزاري جشنواره را رایگان در اختيار گذاشته كه در سال آينده نيز در اين مكان برگزار شود، افزود: اطلاع رساني به مردم بايد محور كار بخش تبليغات قرار گيرد و اكنون با محاسبه هزينه ها 50 ميليون تومان كسري بودجه داريم.

همه دستگاه هاي اجرايي بايد در اجراي جشنواره سهيم باشند

معاون سياسي امنيتي استانداري همدان نيز در اين ستاد با اشاره به اينكه همه دستگاه هاي اجرايي بايد در اجراي اين جشنواره سهيم باشند، عنوان كرد: شوراي شهر و شهرداري هزينه برگزاري يك وعده پذيرايي از ميهمانان جشنواره را تقبل كرده اند.

ابراهيم الهي تبار اذعان داشت: كمترين نگراني نبايد براي تامين هزينه هاي جشنواره وجود داشته باشد و هزينه هاي مورد نياز از سوي سازمان تبليغات اسلامي همدان به ستاد جشنواره پرداخت خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه فضاسازي لازم در شهر بايد ايجاد شود تا اين جشنواره در بين مردم نمود داشته باشد، اظهار داشت: از همه ظرفيت هاي استان براي برگزاري جشنواره بايد استنفاده شود و برنامه هاي جنبي نيز بايد در كنار اين جشنواره مورد نظر قرار گيرد.