350 نفر در دهه فجر عضو کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین شدند

احمد دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ترویج گروههای مختلف مردم به عضویت در کتابخانه های یکی از روش هایی است که می تواند به ترویج این فرهنگ کمک کند لذا در دستور کار نهاد کتابخانه ها در مناسبت های مختلف قرار دارد.

وی افزود: در سالگرد جشنهای انقلاب برنامه های متنوعی در سراسر استان برگزار می شود که بخشی نیز در کتابخانه هاست که یکی از کارهای امسال طرح عضویت رایگان علاقمندان در کتابخانه ها بود که اجرا شد.

دولتی بیان کرد: در دهه مبارک فجر عضویت در کتابخانه های عمومی رایگان بود و علاقه مندان با پرداخت مبلغ 500 تومان جهت صدور کارت به مدت یکسال عضو کتابخانه می شدند که در این راستا کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین با برنامه های پیش بینی شده برای بازدید دانش آموزان مدراس از کتابخانه توانست تعداد اعضای خود را افزایش دهد.



مدیر کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: هماهنگی به منظور بازدید دانش آموزان مدارس و دبیرستان ها از كتابخانه و آشنایی با منابع مرتبط با حوزه انقلاب، برگزاری نمایشگاهی شامل 150 عنوان از كتب مرتبط با انقلاب اسلامی، زندگینامه امام (ره) و چهره های برجسته انقلاب اسلامی ایران به همراه راهنمایی و مشاوره كتابداران به منظور جذب هرچه بیشتر مخاطب به مطالعه، نصب تصاویری از شهدای انقلاب، برگزاری مسابقه نقاشی دسته جمعی در مدرسه شهدای بانک ملی با شرکت 50 نفر و هماهنگی ابراهیم گروسی مدیر مدرسه از جمله برنامه های مهم کتابخانه امام خمینی(ره) در دهه مبارک فجر امسال بود.



دولتی تصریح کرد: برگزاری کلاس قصه گویی انقلاب در بخش كودك كتابخانه ها با همکاری مهد کودک ترنم، برگزاری کارگاه آموزشی قبل از ازدواج، تعامل در برگزاری برنامه شاد و موزیکال آدم برفی با حضور 600 نفر، مسابقه کتاب خوانی از کتاب گزیده مثنوی معنوی بازنویسی راضیه ایمانی خوشخو و انتخاب برندگان با شرکت 60 نفر و برگزاری کارگاه قزوین شناسی و بررسی آثار مهدی نورمحمدی توسط علی ستایش نیا از دیگر برنامه های کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین به مناسبت بزرگداشت جشن های سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بود.



کتابخانه عمومی امام خمینی (ره) قزوین از سال 1378 به طور رسمی افتتاح شده و بتول نوروزی مسئولیت اداره این کتابخانه را برعهده دارد.