طرح "بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت" در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا خزاعی‌پور روز دوشنبه در نشست خبری سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی که در بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: برای ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی در زمینه مدیریت بیمارستانی و بالا بردن بهره‌وری که رضایت کارکنان، بیماران و خانواده‌های آنها را در پی دارد به عنوان روشی نوین و کارآمد بودیم که طرح مدیریت بیمارستانی با عنوان کایزن که در کشور ژاپن اثربخشی خوبی را داشته انتخاب کردیم.

دبیر علمی سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی افزود: این روش در حقیقت همان مدیریت بیمارستانی کشور آمریکاست که ژاپنی‌ها آن را گرفته و با فرهنگ خودشان بومی‌سازی کرده‌اند و معنی لغوی این کلمه به مفهوم "تغییر به سمت بهبود مستمر" است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اگر مشکلی در بخش مدیریت بیمارستانی به وجود آید مرتب در این سیستم وضعیت موجود را پایش کرده، پس از پیدا کردن مشکل و راه‌حل اجرای آن نتیجه را ارزیابی می‌کند و این چرخه مرتب ادامه دارد.

وی به تأثیر تجهیزات پزشکی و مدیریت صحیح بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در مدیریت درست همواره باید از سلامت تجهیزات پزشکی اطمینان حاصل شود تا در مواقع اضطرار لنگ یک تجهیز نمانیم و دچار مشکل نشویم.

خزاعی پور، آموزش صحیح برای کار کردن با تجهیزات پزشکی را یکی دیگر از نقاط حائز اهمیت برشمرد و افزود: گاهی اوقات پرسنل بیمارستانی طریقه کار کردن با یک دستگاه گران قیمت و تکنولوژی پیشرفته را نمی‌دانند و یا دستگاه برای یک قطعه کوچک کنار گذاشته می‌شود.

وی توجه به بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت را یکی از نقاط هدف عنوان کرد و گفت: بیمارستان‌ها بهترین مکان برای تعامل با جامعه هستند که می‌توان آموزش‌های لازم برای بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری را از طریق کارکنان، بیماران و خانواده آنها به جامعه منتقل کرد.

خزاعی‌پور همچنین در مورد سرفصلهای سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی گفت: در این سمینار تازه‌ترین مباحث استانداردهای مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی، وظایف کادر پزشکی و بیمار، اعتباربخشی و حاکمیت بالینی و نقش خیرین سلامت در مدیریت بیمارستانی در ایران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

به گفته دبیر علمی این سمینار، 8 پانل و 23 سخنرانی توسط سخنرانان مدعو ارائه خواهد شد.

سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی طی روزهای 30 بهمن و اول اسفند در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.