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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

طرح "بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت" در کشور اجرا می شود

طرح "بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت" در کشور اجرا می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از بیمارستانها به عنوان بهترین نقطه هدف برای آموزش جامعه و پیشگیری نام برد و گفت: بزودی طرح "بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت" در کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا خزاعی‌پور روز دوشنبه در نشست خبری سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی که در بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: برای ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی در زمینه مدیریت بیمارستانی و بالا بردن بهره‌وری که رضایت کارکنان، بیماران و خانواده‌های آنها را در پی دارد به عنوان روشی نوین و کارآمد بودیم که طرح مدیریت بیمارستانی با عنوان کایزن که در کشور ژاپن اثربخشی خوبی را داشته انتخاب کردیم.

دبیر علمی سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی افزود: این روش در حقیقت همان مدیریت بیمارستانی کشور آمریکاست که ژاپنی‌ها آن را گرفته و با فرهنگ خودشان بومی‌سازی کرده‌اند و معنی لغوی این کلمه به مفهوم "تغییر به سمت بهبود مستمر" است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اگر مشکلی در بخش مدیریت بیمارستانی به وجود آید مرتب در این سیستم وضعیت موجود را پایش کرده، پس از پیدا کردن مشکل و راه‌حل اجرای آن نتیجه را ارزیابی می‌کند و این چرخه مرتب ادامه دارد.

وی به تأثیر تجهیزات پزشکی و مدیریت صحیح بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در مدیریت درست همواره باید از سلامت تجهیزات پزشکی اطمینان حاصل شود تا در مواقع اضطرار لنگ یک تجهیز نمانیم و دچار مشکل نشویم.

خزاعی پور، آموزش صحیح برای کار کردن با تجهیزات پزشکی را یکی دیگر از نقاط حائز اهمیت برشمرد و افزود: گاهی اوقات پرسنل بیمارستانی طریقه کار کردن با یک دستگاه گران قیمت و تکنولوژی پیشرفته را نمی‌دانند و یا دستگاه برای یک قطعه کوچک کنار گذاشته می‌شود.

وی توجه به بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت را یکی از نقاط هدف عنوان کرد و گفت: بیمارستان‌ها بهترین مکان برای تعامل با جامعه هستند که می‌توان آموزش‌های لازم برای بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری را از طریق کارکنان، بیماران و خانواده آنها به جامعه منتقل کرد.

خزاعی‌پور همچنین در مورد سرفصلهای سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی گفت: در این سمینار تازه‌ترین مباحث استانداردهای مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی، وظایف کادر پزشکی و بیمار، اعتباربخشی و حاکمیت بالینی و نقش خیرین سلامت در مدیریت بیمارستانی در ایران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

به گفته دبیر علمی این سمینار، 8 پانل و 23 سخنرانی توسط سخنرانان مدعو ارائه خواهد شد.

سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی طی روزهای 30 بهمن و اول اسفند در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2238235

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