سرپرست دانشكده علوم پزشکی لارستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هاشمی در این حکم یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشكده و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقداماتی از جمله تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود و توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت را به انجام برسانید.

دانشكده علوم پزشکی لارستان شامل دو دانشکده حضرت زینب (س) لار و دانشکده بهداشت اوز و سه بیمارستان در شهرستانهای لار، اوز و بیرم است.