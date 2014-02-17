  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشكده علوم پزشکی لارستان منصوب شد

سرپرست دانشكده علوم پزشکی لارستان منصوب شد

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت طی حکمی دکتر حسين فرامرزي را به عنوان سرپرست دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی لارستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هاشمی در این حکم یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشكده و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقداماتی از جمله تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم، توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود و توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت را به انجام برسانید.

دانشكده علوم پزشکی لارستان شامل دو دانشکده حضرت زینب (س) لار و دانشکده بهداشت اوز و سه بیمارستان در شهرستانهای لار، اوز و بیرم است.

 

کد مطلب 2238240

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