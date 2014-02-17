به‌گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به خبر برنامه‌ریزی برای حضور یک گروه ارکستر سمفونیک آمریکا به‌منظور اجرای برنامه در ایران تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس منتظر چنین گروهی نخواهد بود.

وی که در جمع تعدادی از مدیران فرهنگی نیروهای مسلح می‌گفت، افزود: طی مدت 35 سال پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا هیچ‌گاه از بسط و گسترش فرهنگ خود و ترویج سبک زندگی غربی و هجمه ناجوانمردانه به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و ارزش‌های مقدس جامعه ایران اسلامی غافل نبوده است.

سرتیپ جزایری تصریح کرد: تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، بهره‌گیری خصمانه هالیوود و ساخت فیلم‌های ضد اسلامی و ضد ایرانی، بسیج رسانه‌ای علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی، تولید برنامه‌های رادیویی، استفاده گسترده از موسیقی، مد، طنز، هنر، سرگرمی و ده‌ها ابزار، شیوه ‌و تاکتیک، جنگ‌ همه جانبه‌ای علیه اسلام عزیز به راه انداخته است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر این که هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ بزرگ نرم تحمیلی از طرف آمریکاست، خاطر نشان کرد: در شرایطی که آمریکایی‌ها تهاجم نسبت به ارزش‌های جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند، بدیهی است جامعه ایران در اوج بی اعتمادی و با بدبینی کامل نسبت به اینگونه تحرکات دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده که با هماهنگی وزارت خارجه این کشور و یکی از اتاق‌های فکر مقامات ضد ایرانی سامان داده می‌شود، برخورد خواهد کرد.