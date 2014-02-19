از خاطرات الکس فرگوسن تا شاهی که سیخ صدایش می کردند 

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین شماره هفته نامه خبری - تحلیلی «سام» با پرونده‌ای درباره ادبیات انقلاب و لیست پیشنهادی مطالعه درباره انقلاب در کتاب فروشی های معتبر تهران توزیع شد.

در این شماره علاوه بر گفتگویی خواندنی با نویسنده رمان «شاه بی شین» و ارتباط میان غنی سازی و نوشتن درباره شاه(!)، یادداشت ها، گفتارها و پیشنهادهایی از حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، نیکی کریمی، میترا حجار، محمد حنیف، حبیب احمدزاده و...به چشم می خورد. همچنین یک گفتگوی متفاوت با آلکس فرگوسن درباره کتاب خاطراتش و حواشی انتشار آن دیده می شود.

در بخشی از این مصاحبه می‌خوانیم:

کمی درباره کتاب حرف بزنیم. در این کتاب درباره تیم‌های آلمانی خیلی بحث کردید، چرا؟

من عاشق دیدن بازی دورتموند هستم. من از دیدن فوتبال آلمان لذت می‌برم. ساختار کار، بسیار خوب است و استادیوم ها همیشه پر هستند. بازی های جذاب و پر گلی هم برگزار می شود. دورتموند از ورشکسته شدن به اینجا رسیده است که واقعاً فوق العاده است. فکر می‌کنم که یورگن کلوپ کار فوق العاده ای انجام داده است.

در کتاب به موضوع مربیگری تیم ملی انگلیس نیز اشاره کردید. کمی درباره آن بگویید.

هیچ راهی وجود نداشت که هدایت انگلیس را قبول کنم. اولین بار که اتحادیه بهم پیشنهاد داد کمتر از ده ثانیه طول کشید تا آن را رد کنم. فکر کنید هدایت انگلیس را قبول می‌کردم آنوقت چطوری می‌خواستم به اسکاتلند برگردم.

اسم رمز شاه: سیخ!

در بخش دیگری از این شماره سام نیز آخرین روزهای شاه، به قلم «محمدحسنین یکل» این طور روایت شده است:«وقتی به پاناما می‌رفت فقط یک خواهش داشت: خانه‌ای که در اختیارش می‌گذارند تلفن داشته باشد زیرا ملکه «اگر نتواند با دوستانش در تماس باشد دیوانه خواهد شد». به او قول مثبت دادند و وعده دادند که موضوع را با ژنرال عمر توریخوس، دیکتاتور پاناما در آن زمان، در میان بگذارند.

همراه آمریکایی او، که وکیلی بود که خواهرش اشرف برایش استخدام کرده بود، وقاحت را به جایی رساند که در بحثی بر سر یک موضوع فرعی گفت: «ظاهرا اعلیحضرت عقلشان را از دست داده‌اند!» و شاه با ترشرویی به او نگاه کرد و هیچ نگفت.

وقتی در پاناما مستقر شد، آمریکایی‌ها پشت سر مشغول مذاکره برای تحویل دادن او به ایران بودند. در عمل، دادگاهی دستور بازداشت سریع و شبانه او را صادر کرد. او خیلی زود از این تصمیم باخبر شد و با هواپیما به قاهره رفت. یکی از مشاوران کار‌تر پیشنهاد کرد که هر جا، در میان راه، هواپیمایش فرود آمد آن را نگه دارند تا همچنان بتوان بر سر آن در موضوع گروگان‌ها مذاکره کرد.



شاه در هواپیما اتفاقی فهمید که امور مربوط به او در پرونده‌های دوایر آمریکا با اسم رمز مطرح می‌شود که به محض خروجش از تهران این اسم رمز تعیین شده بود: عملیات سیخ! وقتی به فرودگاه قاهره رسید، اولین چیزی که با چشمان گریان به سادات گفت این بود: «می‌دانی آن‌ها در طول این مدت سیخ صدایم می‌کردند؟»

در شماره جدید سام همچنین میترا حجار و نیکی کریمی نیز در این شماره از نشریه به مخاطبان پیشنهادهایی برای مطالعه کتاب ارائه کرده‌اند.

هموطنان خارج از تهران و فارسی زبانان سایر کشورها می توانند شماره جدید سام و همچنین شماره های قبلی را با قیمت هزار تومان به صورت الکترونیک از پایگاه اینترنتی

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