به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر دوشنبه در آئين گشايش نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين در رشت افزود: بشر هميشه در مورد زمين کنجاو بوده است چرا که بشر و ساير موجودات زنده، هستي خود را مرهون زمين بوده و هميشه غذاي خود را از آن بدست مي آورده اند و بدين ترتيب مجبور بوده اند که بطور دائم در مورد آن مطالعه کنند تا بتوانند غذاي مناسب و حدالامکان متنوعي براي خود بدست آورند.



وي ادامه داد: همچنين وقوع حوادث ناگواري مانند زلزله، آتشفشان، طوفان، سيل و نظاير آن که هميشه خسارات مالي و جاني زيادي را باعث شده و بشر به ناچار همواره در صدد بوده است که علل اين حوادث را دريابد تا بتواند حتي المقدور از وقوع آن جلوگيري و يا حداقل آن را پيش بيني کند.



استاندار گیلان با تاكيد ضرورت تهيه نقشه‌ هاي زمين‌ شناسي شناخت مخاطره‌ ها در گيلان تاکيد کرد و گفت: باتوجه به زلزله خيزي و شرايط مناسب براي شيوع بيماريها و آلودگي هاي زيست محيطي در استان، اهميت تهيه نقشه هاي پايه کاربردي علوم زمين در شناخت مخاطرات امري ضروري است.



وی همچنین با بيان اينکه برگزاري چنين کنگره اي در سه شاخه علوم زمين شناسي، پزشکي، کشاورزي و زيست محيطي به لحاظ چشم انداز و کاربردها در توسعه پايدار مهم است، افزود: کاهش خطرات ناشي از عوامل ژنتيک برسلامت انسان، افزايش آگاهي جامعه نسبت به تاثير پارامترهاي زمين شناسي بر سلامت، افزايش توجه سياستگزاري سلامت، استفاده بهينه از منابع براساس آمايش سرزمين، بهينه سازي مصرف آب، خاک، انرژي و نهاده هاي کشاورزي از مهمترين اهدافي که چنين کنگره هايي بايد آن را پيگيري کنند.

نجفی حفظ منابع طبيعي و محيط زيست، تعيين مناسب ترين محصول باتوجه به پتانسيل زمين، افزايش بهره وري توليد، کاهش وابستگي به واردات محصولات استراتژيک، بهبود سلامت غذايي، جانمايي مناسب براي مکان هاي مديريت پسماند، کمک به توسعه با ايجاد کمترين آلودگي در هوا، آب و خاک و کاهش آلودگي هاي بوجود آمده در استان را از دیگر اهداف عنوان کرد.



وی اظهار اميدواري کرد: با حمايت مديران دستگاههاي اجرايي و همراهي ارگانهاي علمي در انجام مطالعات پايه علوم زمين قبل از اجراي طرح هاي عمراني و آمايشي ، توسعه پايدار استان گيلان محقق شود.



استاندار گیلان گفت: علم زمين شناسي در اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي در توسعه پايدار اهميت ويژه اي دارد و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و اميدوارم با کمک مسئولان، وزارتخانه هاي اجرايي، نهادهاي علمي و دانشگاهي در اين راه گامي نوين در عرصه مطالعات برداريم.



وي یادآورشد: آموزش پيشگيري از خطرات و کاهش آسيب ها بسيار حائز اهميت است و بايد در فرهنگ استان نقش بسزايي داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، نخستين کنگره بين المللي علوم زمين با همکاري سازمان ها، موسسات و دانشگاه هاي خارجي از 40 کشور صاحب نام در عرصه علوم زمين همزمان با تهران در 11 مرکز استان از گيلان در حال برگزاري است.