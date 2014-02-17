به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي مجتمع تولیدی صنعتي ماتريس با حضور حسين هاشمي، استاندار تهران، يدالله صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هيئتي از مقامات محلي مورد بهره‌برداري قرار گرفت

این مجتمع توليدي با سرمایه‌گذاری اولیه 250 میلیارد ریالی در فاز اول در زميني به مساحت 4هكتار و فضاي سرپوشيده‌اي حدود 7000 مترمربع با سرمايه‌گذاري شخصي سهامداران و بدون اخذ هيچگونه تسهيلاتي از نظام بانكي در شهرك صنعتي پرند دائر شد.

اين مجتمع براي اجراي فازهاي 2 و 3 نیز برنامه‌ريزي لازم را انجام داده است كه در فاز 2 ماشين‌هاي تزريق پلاستيك پيشرفته براي توليد بدنه همه محصولات و در فاز 3 ماشين‌آلات توليد مادربرد و بردهاي مدارهاي پيشرفته راه‌اندازی خواهد شد که در اين خطوط تولید مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت و با اجراي اين دو طرح ، تعداد شاغلين این مجتمع تولیدی از 300 نفر نيروي فعلي طی دو سال آینده به حدود 1200 و 2000 نفر افزايش خواهد يافت که سقف سرمایه‌گذاری را به حدود 1000 میلیارد ریال خواهد رساند.



حسین هاشمي استاندار تهران ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازي این واحد پیشرفته و به روز در استان تهران گفت : فعاليت واحدهايي از اين دست زمينه‌ساز تأمين كامل نياز داخلي و ورود ايران به بازار محصولات رايانه‌اي در سطح منطقه است و اين طرح كه با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصی و با هدف توليدات صادرات‌محور در ايران به مرحله اجرا درآمده که قابل تقدير بوده و صادرات آن در آينده نزديك به 14 كشور منطقه بسيار ارزشمند است.



وی افزود: با توجه به اين واقعيت كه صاحبان سرمايه با روي هم گذاشتن داشته‌هاي خود و بدون چشم‌داشت از دولت موفق به راه‌اندازي يك واحد بزرگ و مدرن شده‌اند كه برای 300 نفر اشتغالزايي نیز داشته است می‌بایست موانع پیش روی این صنعت برداشته شود تا فاز 2 و 3 مجتمع به مرحله بهره‌برداری برسد و اشتغال بیشتری را شاهد باشیم.



دقت در طراحي ساختار توليد و به روز بودن ماشين‌آلات ماتريس هم يكي از مواردي بود كه تحسين هاشمي را برانگيخت و او را كه زماني رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس بوده بر آن داشت تا اين واحد را با واحدهاي همگن در كشورهاي صنعتي مانند آلمان و ژاپن مقايسه كند.



توليد ملزومات رايانه‌اي در زمره صنايع فوق‌پيشرفته و زیرساختی، بسترساز ورود به حوزه سخت‌افزارهاي پيشرفته تلقي مي‌شود و توانمندي‌هاي ماتريس در اين حوزه تحسين بازديدكنندگان را برانگيخته و بي‌رقيب بودن ماتريس در ايران و منطقه باعث شده اين شركت ایرانی در موقعيتي بي‌نظير براي ورود به بازارهاي فرامرزي و تأمين نيازهاي منطقه‌اي قرار گيرد به طوري كه بر اساس برآوردهاي انجام شده اين شركت پتانسیل صادرات به کشورهای همسایه را دارد كه بررسي‌هاي ميداني براي تحقق اين هدف در دست انجام است.

ماتريس اولين واحد توليدكننده رایانه بدون کیس و لپ‌تاپ در كشور، پس از 22 سال فعاليت در حوزه بازرگانی و واردات گام به عرصه تولید نهاده و در تلاش است با رسيدن شركت به ظرفيت حداكثري، 70 % نياز کشور را تامین نماید و با مذاکرات انجام شده امید می‌رود محصولات این شرکت به 14 کشور منطقه صادر گردد كه پيش‌بيني مي‌شود با تحقق اين هدف طي 2 سال آينده صادرات در این حوزه به حدود 150 الي 200 ميليون دلار برسد.



در ادامه يدالله صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز واحد توليدي ماتريس را از نظر سرعت قابل توجه در ساخت و ساز و پياده كردن دقيق پروژه توليدات موفق رايانه‌اي به ويژه در زمينه ساخت نوت‌بوك بي‌نظير توصيف و سپس با اشاره به نياز بازار كشور به اين محصولات آمادگي اين سازمان را براي كمك به اجراي فازهاي بعدي مجتمع توليدي ماتريس اعلام كرد.



در حالي كه بازار داخلي تشنه محصولات رايانه‌اي پيشرفته است و ماتريس با ظرفیت توليد سالانه 700 هزار دستگاه انواع رايانه همراه، تبلت و رايانه‌هاي بدون کیس و دفتر خدمات پس از فروش گسترده در کلیه استانها مي‌تواند ضمن اشتغالزایی از خروج مبلغ چشمگیری ارز از كشور جلوگيري نماید.



مدیران مجتمع تولیدی ماتریس یکی از مشکلات این صنعت را تعرفه گمرکی صفر لپ تاپ (حقوق گمرکی 4درصد به علاوه سود گمرکی صفر درصد) می دانند و این در حالی است که در مورد محصولات تولیدی مشابه تعرفه گمرکی حداقل 20درصد می‌باشد. مدیران شرکت امیدوارند متولیان و مسئولین جهت کمک به ایجاد اشتغال و جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور و کمک به این صنعت نوپا که برای نخستین بار در کشور احداث گردیده است در راستای سیاستهای کلی نظام چاره اندیشی کنند.

گله مندی دیگری که مدیران این مجتمع تولیدی دارند، این است که برخی توانمندی مهندسین ایرانی در حوزه سخت افزار را به سخره می‌گیرند و بعضاً اعلام می کنند که تولید یا باید با صددرصد عمق تولید باشد یا در همان ابتدا متوقف شود، لذا با سنگ اندازی‌ها و برخی لابی‌گری های گسترده سعی در دلسرد کردن مهندسین و مدیران این شرکت و مسئولین را دارند تا این صنعت نوپا را در همان ابتدا در نطفه نابود کنند. بدیهی است در صورت انجام حمایت‌های لازم توسط مسئولین این امر مشوقی خواهد شد که سایر بازرگانان نیز به سمت سرمایه گذاری در تولید محصولات حوزه فناوری اطلاعات ترقیب شوند.