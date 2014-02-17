برگزاری رقابت های پاکت بیلیارد قهرمانی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ظهیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : این رقابت ها اول و دوم اسفند ماه به میزبانی مجموعه وزشی حر برگزار می شود.

وی ادامه داد : سال 92 سال شکوفایی برای ورزش بیلیارد در استان بوده ایم و در طول این یک سال رقابت های اسنوکر آزاد و دومین دوره رقابتهای اسنوکر رنکینگ و انتخابی تیم استان برگزار شد.

ظهیری افزود : با برگزاری رقابتهای پاکت بیلیارد برای اولین بار در استان شاهد سومین دوره رقابتها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در چندین سال گذشته از ورزش بیلیارد غفلت شده است، گفت : این ورزش یکی از ورزش های سالم و مفرحی است که جوانان علاقه بسیار زیادی به ان نشان می دهند به همین دلیل مسئولان باید توجه ویژه ای به این ورزش داشته باشند.