180 گواهینامه فنی و حرفه ای برای زندانیان بوئین زهرا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسينيی مرادآبادي روز دوشنبه در بازدید از کلاس های فنی و حرفه ای زندان بوئین زهرا اظهارداشت: حرفه آموزی از جمله فعالیت هایی است که همواره در زندان ها با استقبال مددجویان روبرو شده است و در سال جاري 180 نفر از زندانیان با شركت در رشته های دریل کار و اره کاری، اسکلت سازی، برق و کشاورزی موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شده اند.



وي بيان کرد: در دی و بهمن ماه سال جاری نیز 32 نفر از مددجویان در رشته های هرس کاری و پیوند زنی درختان موفق به کسب گواهینامه شدند.



حسينی مرادآبادي تصریح کرد: اشتغال به کار زندانیان محور اصلی بازپروری است، به دلیل اینکه در ایام تحمل حبس، فرصت مناسبی برای آموختن حرفه و فنی متناسب با استعداد و توانایی مددجویان پیدا می‌ شود و حرفه‌آموزی و کسب مهارت می تواند فرد را از خطر بیکاری و تن ‌پروری رها می‌ کند.



رئیس زندان شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: نداشتن درآمد برای امرار و معاش خانواده، بیکاری و به هدر رفتن اوقات فراغت از جمله فشارهای دوران تحمل حبس است که مددجویان را منزوی می ‌کند.



این مسئول کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش فشارهای ناشی از بیکاری و فقر مالی را از ویژگی‌های مهم توسعه اشتغال در زندان‌ها برشمرد و عنوان کرد: در سال جاری توسعه اشتغال و حرفه ‌‌آموزی زندانیان در دستور کار گرفته است.



مرادآبادی یادآورشد: حرفه آموزی علاوه بر افزایش مهارت زندانیان و پرکردن اوقات فراغت آنان در زندان، پس از آزادی نیز موجب ایجاد اشتغال و استفاده از تسهیلات مدارک فنی و حرفه ای شده و ضمن كسب درآمد برای مددجویان، به رفع نیازهای خانواده و استحکام پیوندهای خانوادگی نيز منجر خواهد شد.