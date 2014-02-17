تنها 30 درصد راهیان نور کاروانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه اجتماعی استان خوزستان اظهار کرد: پس از گذشت سالیان زیاد از جنگ تحمیلی ما باید خاطرات رزمندگان اسلام را ثبت و آنها را در جامعه پایدار نگه داریم.



وی افزود: در سال های ابتدایی ورود کاروان های راهیان نور به استان خوزستان، با مشکلاتی فراوانی مواجه بودیم اما خوشبختانه با تغییر نگرش جامعه نسبت به این سفر ها و نهادینه شدن این فرهنگ مشکلات مان به مرور زمان کم رنگ تر شدند.



خبیر عنوان کرد: بسیاری از خانواده ها با خودروهای شخصی خود رهسپار این سفر معنوی می شوند که در جریان این سفر از جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی استان نیز دیدن می کنند. در چند سال گذشته 100 درصد کاروان های راهیان نور با خودوری اتوبوس و به صورت کاروانی انجام می گرفت اما در حال حاضر تنها 30 درصد از این کاروان ها با اتوبوس هستند.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان اظهار کرد: بسته های فرهنگی که در اختیار زائران قرار می گیرد باید به صورت کامل و با هماهنگی سایر دستگاه های متولی و فرهنگی انجام شود تا تناقضی با واقعیت های موجود در جنگ نداشته باشد.



خبیر افزود: باید برنامه ریزی های لازم برای تهیه این بسته فرهنگی برای سال آینده به صورت تخصصی انجام بگیرد تا همه زائران با مطالعه آن بدانند در بین ارگان ها و سازمان های استان خوزستان همدلی و هماهنگی وجود دارد.



وی تصریح کرد: در این بسته های فرهنگی مباحثی همچون دفاع مقدس، میراث فرهنگی، نقشه های گردشگری و راه ها و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان گنجانده شود. البته پیام های بهداشتی و محیط زیستی نباید فراموش شود.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد: هدف ما از برگزاری مانور بهداشت در هفته آینده جلب توجه مردم خوزستان به مسائل محیط زیستی و بهداشتی خود و عموم جامعه است. مردم همجوار مناطق عملیاتی باید توجیه شوند تا خدمات لازم را به زائرین نور و مسافرین نوروزی بدهند.