به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی صبح دوشنبه در بیست و یکمین همایش ائمه جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان در تالار اجتماعات نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان اظهار داشت: گروه های تکفیری به نام اسلام به حقوق زنان و کودکان مسلمان و بی دفاع تجاوز می‌کنند و قبور ائمه اطهار را مورد بی حرمتی قرار می‌دهند و به اعمالی دست می زنند که از انسانیت و اسلام به دور است.

تقوی با بیان اینکه این گروه ها در راه مقاصد سیاسی استکبار گام برمی دارند و قصد تخریب دین و چهره اسلام را دارند تاکید کرد: تمامی علمای فریقین و مذاهب باید جریان تکفیری را محکوم کنند زیرا در هیچ کجای اسلام حکم به مسلمان کشی داده نشده است.

وی بیان داشت: کدام اسلام و مسلمانی گفته است که زن حامله مسلمان را شکم بدرند و جنین آن را بکشند و یا سر یک مسلمان را بریده و با افتخار در مقابل دوربین ها بگویند تاکنون سر بیش از 100 مسلمان را در سوریه بریده ام.

رئیس سیاست‌گذاری شورای ائمه جمعه خاطرنشان ساخت: هیچ مسلمانی حاضر به تحمل این جنایت ها نیست چه برسد به اینکه خود دست به چنین اعمالی غیر انسانی بزند.

وی کلید مبارزه با عقب ماندگی را بازگشت به اسلام ناب وهمچنین تاکید بر وحدت امت اسلامی و رویارویی با فرقه گرایی عنوان کرد و افزود: رمز بالندگی و اصلاح جامعه در گرو مجاهدت های علمای فریقین است و در این راه علما وظیفه و نقش خطیری را در این راستا بر عهده دارند.

حجت الاسلام تقوی همچنین با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه اظهار داشت: : بیداری اسلامی پدیده اجتماعی است که به تقویت اسلام منجر می‎شود و از جمله اصولی که باید در راستی بیداری اسلامی مد نظر قرار گیرد اصل توحید، امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات از رهبری و مدیریت جامعه است.

وی اظهار داشت: بیداری اسلامی سه رکن دارد رکن نخست آن بازگشت به اسلام ناب و اصول اولیه دین مبین اسلام و پیروی از قرآن و سنت نبوی، دوم تاکید بر وحدت امت اسلامی و رویارویی با فرقه گرایی و سوم استکبار ستیزی و مقابله با کفر و طاغوت های داخلی است.

وی ادامه داد: از حدود 200 سال پیش کشورهای ایران، مصر، سوریه، لبنان ، پاکستان و افغانستان به شکلی تحت تاثیر این موج بیداری قرار گرفتند و سلسله جنبان آن نیز سید جمال الدین اسدآبادی بود.

رئیس سیاست‌گذاری شورای ائمه جمعه سراسرکشور گفت: بیداری اسلامی در سه موج طبقه بندی می شود که موج نخست آن اصلاح فرهنگی و سیاسی بود و تشکل های فعالی مانند اخوان المسلمین در مصر، جماعت اسلامی در شبه قاره هند و فدائیان اسلام در ایران در خود ایجاد کرد.

وی افزود: موج دوم بیداری اسلامی در قرن بیستم توسط حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد و مرکز آن ایران بود که این نهضت و موج دوم با موج اول تفاوت های زیادی دارد و برای شناخت آن باید ابتدا امام امت را شناخت.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اظهار داشت: موج دوم مفاهیم ارزشمند شهادت، اسلام ناب محمدی(ص) و وحدت را به ارمغان آورد و اسلام ناب را از اسلام آمریکایی جدا کرد.



وی اضافه کرد: موج سوم مقابله با نظام سلطه با تکیه بر ارزش های اسلامی مانند نماز جمعه و مردم سالاری دینی است که از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته شد.

حجت الاسلام تقوی یادآور شد: افراد تند رو که به هیچ چیزی اعتقاد ندارند بیداری اسلامی را به اسلام سیاسی متهم می‌کنند و چون خودشان به جدایی دین از سیاست معتقد هستند نمی‌توانند این بیداری را تحمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط با غرب اظهار داشت: ارتباط با غرب ضامن پیشرفت و حل شدن مشکلات نیست بلکه با تکیه و بهره برداری از ظرفیت های داخلی و اتحاد و انسجام می توان به توسعه و پیشرفت دست یافت.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه انرژی هسته ای و تحریم ها از سوی کشور های غربی تنها یک بهانه است ادامه داد: امروز این اندیشه‌های سازنده و ظلم ستیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن فریاد ستمدیدگان جهان است که در مقابل و رو در روی اندیشه‌های استکبار ایستاده است و لذا انرژی هسته‌ای بهانه‌ای برای مبارزه با این اندیشه های ظلم ستیز است.

وی یادآور شد: رهبری در نهضت ما از جایگاه بالایی برخوردار است و آمریکایی ها از این موج که خیزش های اسلامی را در جهان ایجاد کرد به وحشت افتاده اند.

رئیس سیاست‌گذاری شورای ائمه جمعه با اشاره به روند مذاکرات ابراز داشت: هیئت دیپلماسی ایرانی باید با این نگاه که آمریکا به ایران نیازمند است روند مذاکرات را در پیش بگیرد و بر این امر واقف باشد که ایران هیچ وابستگی به آنها و سایر قدرت های سلطه طلب همچون سی و پنج سال گذشته نداشته و ندارد.