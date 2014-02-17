مدیر عامل جدید آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهار محال و بختیاری پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسئولین استانی و کشوری در شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم اصغر یزدانی تودیع و قدرت الله بیگلری فرد به عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری معرفی شد.

مدیر عامل سابق شرکت آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری در این مراسم با اشاره بر اینکه طرح های از قبیل تصفیه خانه شهر ناغان، اردل در استان در طی این دوسال احداث شده است، اظهار داشت: مخازن شهر های نقنه، منظریه شهرکرد، پردنجان و شهر کیان احداث شده است.

اصغر یزدانی با اشاره بر اینکه با احداث این میزان مخازن در استان 50 هزار نفر از آب سالم بهرمند شده اند، بیان داشت: پروژه های در حال احداث در این استان تصفیه خانه آب شهر سامان است که با توجه بر اینکه این شهر در کنار رودخانه خروشان زاینده رود قرار دارد اما با کمبود آب اساسی در بیشتر ایام سال مواجه است.

وی با بیان اینکه این شهر جز بحرانی ترین شهر ها در کمبود اب است، بیان داشت: برای احداث فاز اول تصفیه خانه شهر سامان اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیاز است.

یزدانی با بیان اینکه آب برای پروژه های مسکن مهر شهر های سامان، منظریه شهرکرد، فردانبه، لردگان و فارسان تامین شده است، اذعان داشت: فاضلاب های موقت شهر هفشجان و شهرکرد و روستاهای اطراف نیز احداث شده است.

مدیر عامل سابق شرکت آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه فاضلاب شهر های بلداجی، لردگان، بن، فرادنبه، فارسان و گندمان در دست اجرا است، تصریح کرد: این پروژه ها بین 10 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

اصغر یزدانی با بیان اینکه با اعتبارات قطره چکانی این پروژه ها به زودی قابل افتتاح و بهره برداری نیستند، عنوان کرد: با فروش اوراق مشارکت و استفاده از توانمندی بخش خصوصی می توان این پروژه ها را به زودی به اتمام رساند.

با همدلی و وحدت باید به مردم خدمات رسانی کرد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری چهار محال و بختیاری با اشاره بر اینکه با توجه بر شرایط حاکم در این استان مردم با کمبود آب مواجه هستند، بیان داشت: باید صرفه جویی سر لوحه همه هم استانی ها قرار گیرد .

قدرت الله بیگلری با اشاره بر اینکه در مصرف بهینه سرلوحه کار باشد باید اعتبارات بیشتری در راستای اتمام پروژه ها مد نظر باشد، بیان داشت: توجیه اقتصادی در پروژه ها مد نظر باشد و از امکانات در اختیار به خوبی برای اتمام پروژه ها استفاده کنیم.

وی بیان داشت: با بهره گیری از امکانات موجود و با همدلی و وحدت سعی و تلاش کنیم که به مردم استان خدمات خوبی ارائه دهیم.