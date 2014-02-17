هدف قاچاق آسیب زدن به اقتصاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در سالن شماره 1 استانداری با بیان اینکه برای مبارزه با این پدیده شوم که با بررسی بسیاری از تئوری نویسان پشت صحنه این برنامه ها، سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دارند ، اظهارداشت: سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی برای دستیابی به سود بالا و آسیب رسانی و فروپاشی حکومت اسلامی دست به کار شده اند.

وی با بیان اینکه تمام کارشناسان و افسران مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید خبره و آموزش های مرتبط و علم روز با این پدیده را بگذرانند، اذعان داشت: در ایست های بازرسی باید تمام مولفه های مختلف از جمله جا سازی های مواد مخدر و کالاهای قاچاق را بدانند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری به پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: با پیشرفت علم و تکنولوژی، قاچاقچیان هم در عرصه قاچاق کالا و ارز به پیشرفت های می رسند که باید دستگاههای اجرایی مرتبط آموزش لازم ، به روز و با استفاده از تجربه های دیگران در مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز نوفق شود.

یونسی بیان کرد: کارشناسان و افسران باید آن میزان هنرمندی را در شناسایی و تشخیص قاچاقچیانی که درفعال کردن حوزه های براندازی نظام هستند، را با آموزش های تخصصی و تئوری را بدست آورند.

وی خواستار برگزاری همایش انتقال تجربه ها درزمینه های مختلف در استان شد.

یونسی از ضعف و نبود ابداعات و نوآوری در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرد و تصریح کرد: با گذراندن آموزش های مختلف و انتقال تجربه ها می توانید دستاوردهای بهتری نسبت به گذشته بدست آورید.

معاون سیاسی امنیتی با بیان اینکه نیروی انتظامی باید برای شناسایی راههای فرعی همچون راههای اصلی ورود کالاهای قاچاق تدابیری اتخاذ کند، افزود: نیروی انتظامی باید حوزه مواصلاتی به استان را با برپایی هر چند وقت یکبار ایست بازرسی کنترل کند.

وی با اشاره به افزایش و کاهش کشفیات برخی کالا در 10 ماه امسال نسبت به سال گذشته، گفت: افزایش شدت قاچاق و یا توانمندی دستگاههای اجرایی مرتبط که باید بررسی شود.

وی به تشکیل بانک اطلاعاتی با فرم های اختصاصی برای هر حوزه در اختیار دستگاههای اجرایی مرتبط قرار داده شود، اشاره کرد.