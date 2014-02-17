فعال سازی ستاد های استانی جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود گلزاری از فعال سازی ستادهای استانی امور جوانان خبر داد و افزود: فعال سازی این ستادها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان و معاونت ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت فعال سازی ستادهای استانی در ساماندهی امور جوانان در سراسر کشور اظهار داشت: در جلسات ستاد ساماندهی استان کرمانشاه و کردستان به همراه وزیر ورزش و جوانان حضور داشتیم و سفر به استان های چهارمحال و بختیاری و بوشهر را این ماه در دستور کار داریم تا برنامه های حوزه جوانان در این استان ها فعال شود.

گلزاری افزود: دغدغه جدی و تلاش همه مسئولان و شخص وزیر ورزش و جوانان این است تا مسئله جوانان تحت شعاع ورزش قرار نگیرد و از سایه بودن، کلیشه و نمایش خارج شود. ما باید جوان هراسی را به جوان باوری تبدیل کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه با تاکید بر ادامه فعالیت بخش خصوصی و سمن ها در حوزه مسائل مربوط به جوانان و با اشاره به لزوم توانمندسازی سازمان های مردم نهاد گفت: گروهی با نام سمن مرجع برای سمن های هم محتوا که مرجعیت علمی داشته باشند، تعریف کردیم و امیدواریم مسئولان دولتی و کارشناسان در این راه به ما کمک کنند.

گلزاری با اشاره به برنامه های این معاونت برای غلبه بر الگوهای ضدفرهنگی غربی و هویت بخشی به جوانان گفت: جلساتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما برگزار شده است. کارگروه هایی نیز تشکیل داده ایم و همکاری های مشترکی در این زمینه آغاز شده است ولی برای رسیدن به برنامه های کاربردی تر ادامه آن را در سال 93 دنبال می کنیم.