  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

فعال سازی ستاد های استانی جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان

فعال سازی ستاد های استانی جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: دغدغه جدی و تلاش همه مسئولان و شخص وزیر ورزش و جوانان این است که مسئله جوانان تحت شعاع ورزش قرار نگیرد و از سایه بودن، کلیشه و نمایش خارج شود. باید جوان هراسی را به جوان باوری تبدیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود گلزاری از فعال سازی ستادهای استانی امور جوانان خبر داد و افزود: فعال سازی این ستادها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان و معاونت ساماندهی امور جوانان این وزارتخانه قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت فعال سازی ستادهای استانی در ساماندهی امور جوانان در سراسر کشور اظهار داشت: در جلسات ستاد ساماندهی استان کرمانشاه و کردستان به همراه وزیر ورزش و جوانان حضور داشتیم و سفر به استان های چهارمحال و بختیاری و بوشهر را این ماه در دستور کار داریم تا برنامه های حوزه جوانان در این استان ها فعال شود.

گلزاری افزود: دغدغه جدی و تلاش همه مسئولان و شخص وزیر ورزش و جوانان این است تا مسئله جوانان تحت شعاع ورزش قرار نگیرد و از سایه بودن، کلیشه و نمایش خارج شود. ما باید جوان هراسی را به جوان باوری تبدیل کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه با تاکید بر ادامه فعالیت بخش خصوصی و سمن ها در حوزه مسائل مربوط به جوانان و با اشاره به لزوم توانمندسازی سازمان های مردم نهاد گفت: گروهی با نام سمن مرجع برای سمن های هم محتوا که مرجعیت علمی داشته باشند، تعریف کردیم و امیدواریم مسئولان دولتی و کارشناسان در این راه به ما کمک کنند.

گلزاری با اشاره به برنامه های این معاونت برای غلبه بر الگوهای ضدفرهنگی غربی و هویت بخشی به جوانان گفت: جلساتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما برگزار شده است. کارگروه هایی نیز تشکیل داده ایم و همکاری های مشترکی در این زمینه آغاز شده است ولی برای رسیدن به برنامه های کاربردی تر ادامه آن را در سال 93 دنبال می کنیم.

کد مطلب 2238282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها