محروم ترین مناطق مشهد بهترین فرصت سرمایه گذاری را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قلندر ظهر دوشنبه در نشست خبری شهردار منطقه دو مشهد در پاسخ به اینکه چه فکری شده است تا جابه جایی مشاغل مزاحم از سطح منطقه دو به منطقه خین عرب ایجاد مشکلات برای ساکنان آن منطقه نداشته باشد به مهر گفت: 300 هکتار زمین در خارج از محدوده شهردر نظر گرفته شده و زیر ساخت های آن تامین شده تا بر معضلات این منطقه اضافه نشود.

وی ادامه داد: معابر اصلی، مشکلات ترافیکی و امکانات لازم برای ایجاد این شهرک در نظر گرفته شده تا مشکلات را چند برابر نکنیم.

منطقه دو بزرگترین منطقه شهری مشهد

شهردار منطقه دو مشهد گفت: منطقه دو در مشهد بزرگترین وسعت و جمعیت را دارد و این منطقه شش ناحیه دارد که هر کدام سطح برخورداری متفاوتی دارد.

وی عنوان کرد: این تفاوت در سطح اقتصادی در نواحی منطقه دو شهر مشهد باعث شده این قسمت شهر مانند شهری کوچک باشد.

منطقه دو محرومترین حاشیه شهر را دارد

قلندر با اشاره به مناطق الحاقی به منطقه دو شهر مشهد مانند توس، تاکید کرد: محرومترین مناطق در مشهد در این بخش از شهر واقع شده اند.

شهردار منطقه دو مشهد یادآور شد: قسمت عمده ای از بافت فرسوده مشهد نیز در منطقه دو شهری واقع شده است که نیاز به اعتبارات ویژه دارد.

وی تصریح کرد: ترکیبی از محدوده های مختلف شهری کار را پیچیده تر می کند.

وی با یادآوری اینکه مشهد بیشترین حاشیه نشین را در کشور دارد افزود: البته بدترین مناطق حاشیه نشین شامل 200 هزار نفر جمعیت در این منطقه شهر است.

مناطق حاشیه نشین منطقه دو بهترین فرصت سرمایه گذاری

قلندر گفت: مناسب ترین منطقه حاشیه نشین در مشهد که مستعد سرمایه گذاری است نیز در منطقه دو است و سرمایه گذاران می توانند فرصت های مناسب را در این بخش جستجو کنند.

شهردار منطقه دو مشهد بزرگترین بافت فرسوده را نیز متعلق به این منطقه دانست و به منطقه نوده اشاره و گفت: 40 هزار نفر در نوده ساکنند که برابری با جمعیت یک شهر می کند و این قسمت از شهر مشهد نیز معضلات خاص خود را دارد.

عزم جدی شهرداری مشهد بر حل معضلات حاشیه نشینان

وی بیان کرد: با تاسیس کمیسیون حاشیه شهر در شورای شهر مشهد عزم جدی شهرداری مشهد بر حل معضلات حاشیه نشینان است.

قلندر به توجه به توسعه زیر ساخت های فرهنگی .و اجتماعی در حاشیه شهر مشهد تاکید کرد و گفت: بهینه سازی و ساخت مسجد در مناطق حاشیه نشین مورد تاکید شهرداری مشهد است.

وی همچنین به اجرای برنامه های فرهنگی در این منطقه توسط شورای اجتماعی محلات اشاره کرد و گفت: 421 برنامه محله ما محله زندگی در راستای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی در این مناطق اجرا شده است.

کمترین سرانه فضای سبزدر منطقه دو مشهد

شهردار منطقه دو مشهد همچنین از کمبود فضای سبز در این بخش از شهر مشهد خبرداد و گفت: کمترین سرانه فضای سبز به این منطقه تعلق دارد.

اختصاص 180 میلیارد تومان برای برطرف کردن مشکلات محدوده عامل

وی از اختصاص 180 میلیارد تومان برای برطرف کردن مشکلات محدوده عامل خبر داد و از شهروندان خواست تا از این فرصت برای فروش املاک یا مشارکت در سرمایه گذاری با شهرداری استفاده کنند.

شهردار منطقه دو مشهد بیان کرد: شهرداری این امکان را دارد تا املاک محدوده عامل را نقدا خریداری کند.

قلندر بیان کرد: اعتبار تخصیص یافته تا سال آینده جذب می‌شود و طی 4 سال آینده شاهد بهره‌برداری از پروژه عامل هستیم.

قلندر تصریح کرد: پروژه مجد که حد فاصل بولوار قرنی و عامل قرار دارد عید امسال به بهره‌برداری می رسد و پارکینگ زیر سطحی پروژه مجد نیز مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی به ساخت هزار و 321 واحد مسکونی با هدف ایجاد مسکن ارزان قیمت اشاره کرد و گفت: این مجتمع های مسکونی با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است که البته قیمت این واحدهای مسکونی مناسب نیست.

کمبود اعتبارات در منطقه دو مشهد

شهردار منطقه دو مشهد در بخشی از سخنانش به کمبود اعتبارات دراین منطقه اشاره و گفت: تمام اعتبارات منطقه 2 مشهد در سال جاری 63 میلیارد تومان است که با وسعت و جمعیت این بخش از شهر همخوانی ندارد.

قلندر همچنین تاکید کرد: مشارکت سرمایه گذاران و شهروندان و همچنین تخصیص بیشتر اعتبارات می تواند تنها بخشی از مشکلات این منطقه را حل کند.

کمبود فضای ورزشی

شهردار منطقه دو مشهدگفت: علاوه بر محرومیت این منطقه در فضای سبز شهری جوانان در این نقطه از شهر فضای ورزشی نیز ندارند.

وی عنوان کرد: با همکاری سپاه و بسیج فضاهای ورزشی در مناطق حاشیه نشین تاسیس می شود تا توسعه ورزش کمکی به حل معضلات فرهنگی در این مناطق باشد.