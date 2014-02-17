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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

رئیس دفتر مقام معظم رهبری از نمایشگاه علمای واقف در مزار شیخان بازدید کرد

رئیس دفتر مقام معظم رهبری از نمایشگاه علمای واقف در مزار شیخان بازدید کرد

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب ضمن بازدید از نمایشگاه علمای واقف در آرامستان شیخان، این مکان را متبرک دانست و گفت: شأن و احترام چنین مرقدهای شریفی بسیار بالاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر روز گذشته 27 بهمن ماه طی سفر به قم با حضور در مزار شیخان ضمن قرائت فاتحه برای علما و شهدای مدفون در این مکان از نمایشگاه علمای واقف شیخان نیز بازدید کرد.

وی در این حضور با بیان اینکه شیخان مزاری مقدس و محل دفن علما و صلحاست اظهار داشت: خدمت به این محدثین و علمایی که در اینجا خفته‌اند در حقیقت خدمت به ائمه اطهار(ع) محسوب می‌شود.

وی در پایان از اقدامات فرهنگی و قرآنی صورت گرفته تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 2238286

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