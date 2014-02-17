شهلا میلانی عضو هیات انتخاب بخش موسیقی کرال بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر که در این دوره از جشنواره به همراه نسرین ناصحی کنسرتی با عنوان «آواز ملل» ویژه بانوان را اجرا می‌کند درباره کم و کیف این اجرا به خبرنگار مهر گفت: در طول سالیان مختلف که کنسرت «آواز ملل» برگزار شده است، سعی کردیم قطعات سنگین به شکل اپرا اجرا نکنیم تا از مخاطب فاصله نگیریم.

به گفته وی، برهمین اساس آوازهای آذری و اسپانیایی توسط گروه آواز ملل عصر امروز 28 بهمن‌ماه در قالب برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر اجرا می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از اهداف من و نسرین ناصحی این بوده که نوع موسیقی کرال را به آن دسته از مخاطبانی که با آواز جمعی آشنا نیستند، بشناسانیم و خوشبختانه در طول تمام سالها فعالیت در این عرصه مخاطبان این نوع موسیقی را شناخته‌اند.

میلانی با اشاره به سطح کیفی آثار ارسال شده در بخش رقابتی موسیقی کرال بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر گفت: خوشبختانه جشنواره امسال هم از جهت کیفیت برگزاری و هم از جهت سطح کیفی آثار در بخش موسیقی کرال خوب بود. نکته دیگر اینکه موسیقی فولکلور در گروه های رقابتی که از شهرستان در این بخش حضور دارند نسبت به سالهای گذشته بهتر شده اند و رنگ و بوی موسیقی نواحی در آواز کرال این گروه ها شنیده می شود.

این خواننده سوپرانو در پایان گفت: گروه‌های موسیقی در بخش رقابتی موسیقی کرال از شهرستان‌ها، موسیقی مناطق خود را به خوبی اجرا کرده بودند و در نگاه کلی بسیار امیدوارکننده بود، اما توجه به این نکته مهم است که آواز جمعی هنوز در میانه راه است و باید زحمت بسیاری برای رشد این نوع موسیقی کشید.

کنسرت گروه موسیقی«آواز ملل» امروز عصر ساعت 18:15 ویژه بانوان در پنجمین روز از برگزاری بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.