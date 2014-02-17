صدور کارت ملی هوشمند و شناسنامه مکانیزه مقدمه توسعه است/ پرطرفدارترین نام های دختر و پسر در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی در نشست شورای هماهنگی ثبت به موقع وقایع حیاتی استان که ظهر دوشنبه در محل استانداری البرز برگزار شد، گفت: شناسایی و فعال سازی ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه در استان به منظور ثبت به موقع وقایع حیاتی ضروری است.



وی افزود: ثبت وقایع حیاتی چهارگانه، صدور اسناد هویتی برای هر ایرانی، انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی و تامین زیرساخت دولت الکترونیک، نقش اداره ثبت احوال را در استان به‌عنوان یک دستگاه استراتژیک و زیرساختی ارتقاء می دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان البرز صدور شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی را مقدمه‌ای ضروری برای توسعه‌ ثبت احوال دانست و گفت: ترویج کاربرد کارت ملی هوشمند به عنوان یک سند مجازی یکی از اهداف راهبردی اداره کل در روند اصلاح سیستم ثبت احوال سنتی است که لازم است مردم و دستگاه‌های اجرایی استان به آن توجه‌ ویژه‌ای داشته باشند.

ثبت 97 درصد واقعه ولادت و 95 درصد واقعه فوت در 10 ماهه سال 92

وی کیفیت، سرعت، فراگیری و پوشش ارائه‌ خدمت در ثبت رویدادهای حیاتی در اقصی نقاط استان را نشانگر میزان توسعه‌یافتگی این سازمان دانست و افزود: امروز اداره کل ثبت احوال در سایه‌ اندیشه، تدبیر، هماهنگی و هم‌افزایی روز به روز به نقطه آرمانی و چشم‌انداز برنامه‌های بلندمدت خود نزدیک و نزدیک‌ترمی‌شود به‌گونه‌ای که امروز با ثبت 97 درصد واقعه‌ ولادت و 95 درصد فوت در مهلت قانونی در 10 ماهه منتهی به پایان سال در استان به پایگاه جمعیتی به روز دست یافته‌ایم.

مدیرکل ثبت احوال استان البرز یادآور شد: هم‌اکنون از طریق سایت ثبت احوال اکثر خدمات به‌صورت مکانیزه در سطحی گسترده و فراگیر ارائه می‌شود و با شکل‌گیری آرشیو الکترونیکی اسناد و سند سجلی در استان این امکان فراهم شده است.

وی مهمترین اقدامات برای بهبود پوشش ثبت وقایع حیاتی این اداره کل را استقرار مامور در آرامستان ها، بیمارستان هایی که بیش از 15 واقعه ولادت در روز دارند(بیمارستان کمالی و البرز)، راه اندازی نمایندگی ها و نواحی به منظور سهولت دسترسی مراجعین، تعامل با شوراها، بخشداری ها و مراکز بهداشت و درمان عنوان کرد.

"فاطمه"و "امیرعلی" پرطرفدارترین اسم برای دختران و پسران البرزی

میرزایی پرطرفدارترین نام برای نوزادان دختر را فاطمه اعلام کرد و گفت: در 10 ماهه گذشته سال جاری در جدول فراوانی نام های استان، "فاطمه" بیشترین آمار را به خود اختصاص داد.

وی در خصوص فراوانی نام های پسر در استان نیز گفت: در 10ماهه گذشته سال جاری نام امیرعلی نیز در صدر نامگذاری ها از سوی والدین البرزی قرار داشته است.

به گفته وی محمدطاها، امیر حسین، ابوالفضل، امیرعباس، علی، امیر محمد، حسین محمدرضا و محمد مهدی به ترتیب بیشترین آمار فراوانی نام پسران در البرز را به خود اختصاص داده اند.

دستگاههای اجرایی استان نسبت به ایجاد زیرساختها در استفاده از کارت ملی هوشمند اقدام کنند

حمیدرضا عسگری مورودی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز نیز در این نشست اظهار داشت: کارت شناسایی هوشمند ملی، کلید ورود به سامانه‌ دولت الکترونیک است و برای بهره‌مندی از این کارت چند منظوره با امکان برقراری سرویس‌های مختلف خدماتی بر روی آن، باید دستگاه‌های اداری و اجرایی زیرساخت‌های مورد نیاز آن را فراهم کنند.

وی گفت: به‌زودی در حوزه‌ تولید و انتشار آمار جمعیتی، "بسته مدیریت جمعیت" با امکان رصد و پایش مستمر و لحظه‌ای حرکات و تحولات جمعیتی به‌صورت مکان‌محور در اختیار مسئولان و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد.

عسگری با تاکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه های اجرایی استان گفت: دستگاه های اجرایی باید مکمل هم باشند و بیشتر برای برطرف کردن نیازهای یکدیگر گام بردارند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت و حاکمیت ثبت وقایع حیاتی است، بر اهمیت ویژه ثبت احوال و جایگاه شاخص آن در استان تاکید کرد.

این مسئول با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند در استان البرز از تمام مدیران اجرایی استان خواست برای تحقق اهداف ثبت احوال و ثبت اسناد همکاری و تعامل لازم را با این ادارات داشته باشند.