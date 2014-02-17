امنیت فرهنگی باید جایگزین فرهنگ امنیتی در آموزش و پرورش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در سومین گردهمایی تخصصی مدیران حراست در اردوگاه شهید باهنر، رویکرد آموزش و پرورش را امنیت فرهنگی بجای فرهنگ امنیتی عنوان کرد و افزود: رفتار معلم، سکوت معلم، حرف معلم و همه اینها برای دانش آموز الگوست و ما با رفتار امنیتی نمی‌توانیم معلم را مدیریت کنیم و معلم باید دلش با ما باشد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه یادآور شد: ما در آموزش و پرورش به دنبال تربیت نسل آینده هستیم. آموزش و پرورش کارکردهایی دارد که در متون دنیا هم کارکردهایی طراحی شده و در همه اینها کارکرد انتقال فرهنگ مشترک است.

وی خاطر نشان کرد: امروز شاهد گسست فرهنگی هستیم و مهمترین نهادی که می‌تواند این گسست را ترمیم کند آموزش و پرورش است.

فانی گفت: در آموزش و پرورش شش رکن محتوا، مدیریت، معلم، مقررات آموزشی، بودجه و امکانات و تجهیزات و فضا وجود دارد که معلم در این ارکان مهمترین نقش را دارد.

رویکردآموزش و پرورش، امنیت فرهنگی بجای فرهنگ امنیتی است

وی، مدیریت در آموزش و پرورش را مدیریت بر قلبهادانست و اظهار کرد: امروز درآموزش و پرورش امید حاکم است و معلمان و اولیاء امیدوارند و این امید بزرگترین سرمایه اجتماعی است.

فانی به تقویت حاکمیت اخلاق و روابط انسانی به عنوان مهمترین رویکرد تاکید کرد و افزود: اعتدال، تدبیر و امید سه شعار دولت دکتر روحانی است و اعتدال، ایدئولوژی حاکم و تدبیر رویکرد و فرآیند این مدیریت است.

وزیر آموزش و پرورش، در ادمه به تبیین اعتدال در حراست پرداخت و اظهار کرد: اعتدال گرایی از منظر روش و تئوریک و نظری منبعث از دین اسلام است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد مسئله یابی باعث غافل شدن از کلیات می‌شود افزود: اعتدال در امنیت فرهنگی یعنی تعادل بین نرم افزار و سخت افزار و باید بین این دو تعادل برقرار شود.

نیازمند تعریف مجددی از حراست در آموزش و پرورش هستیم

فانی، به تعادل بین نگاه خرد و نگاه کلان اشاره کرد و یادآورشد: برخی مواقع بین ادراک و واقعیات تفاوت وجود دارد و بایستی ادراک را بازسازی کنیم و در این راستا نیازمند تعریف مجددی از حراست در آموزش و پرورش هستیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نقد پذیر بودن، تجدید نظر در روشها، رویکردها، ابزارها با حفظ اصول و اعتدال مبتنی بر گفتمان اعتدالی است و باید بپذیریم واقع گرایی یک اصل اعتدالی است.