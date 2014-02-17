صدور 1.65 میلیارد تن کالا از گمرکات خراسان رضوی/ تعهد ارزی صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفی، بعدازظهر دوشنبه در میزگرد فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی در اتاق جلسات مشهد پیام اظهار کرد: طی 10 ماهه سال جاری یک میلیارد و 654 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 381 میلیون دلار از این استان صادر شده است.

وی ادامه داد: پیش زمینه توسعه صادرات؛ تولید مناسب، تلاش اقتصاددانان و بازاریابی است و برای اینکه بتوانیم توجه بازارهای هدف را جلب کنیم باید ارتباط تعامل و سازنده با سایر کشورها داشته و آگاهی لازم را از ذائقه مصرف کنندگان داشته باشیم.

تسریع در امر صادرات و واردات

وی با تاکید بر اینکه استراتژی گمرکات این استان تسریع در امر صادرات و واردات است، افزود: بخش گمرک این استان در پروسه تشریفات صادرات به کاهش قیمت‌ها و کوتاه شدن زمان برای صدور یک کالا توجه ویژه‌ای دارد و در این راستا برای گسترش مقوله صادرات درپی ارتباط سازنده و تعامل موثر با سایر کشورهای جهان هستیم.

جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر همه کشورهای دنیا در بخش تجارت آزاد جهانی به دنبال سهم خود هستند و این امر ایجاب می کند تا کشور ما به ویژه استان خراسان رضوی به موضوع کیفیت و استاندار کالاهای صادراتی خود اهتمام بورزد.

کاهش قیمت کالاهای صادراتی به توسعه صادرات در کشورهای هدف کمک می‌کند

اشرفی عنوان کرد: امروزه در بازار رقابت کم شدن هر سنت از قیمت کالاهای صادراتی به توسعه صادرات در کشورهای هدف کمک می‌کند بنابراین بخش گمرک تقویت شده و بر این اساس مقرر گردید تا تضمین اختیاراتی از سوی سازمان توسعه و تجارت به گمرک داده شود.

وی با اشاره به اینکه هر گونه صدور دستورالعمل و وضع قوانین جدید بخش تجارت را متاثر می‌کند، گفت: از جمله این تاثیرات وضع عوارض بر کالاهای صادراتی است که این موضوع سبب شد در برخی از رشته های کالایی شاهد افت صادرات باشیم.

تعهد ارزی صادر کننده را با مشکل روبرو کرد

جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی نوسان نرخ ارز و تحریم و تورم را بخش دیگری از دلایل کاهش صادرات دانست.

وی با اشاره به بخشی از مشکلات صادر کنندگان افزود: پرداخت عوارض یکی از مشکلات اساسی صادر کننده و وارد کننده بود که این عوارض در حال حاضر حذف شده است.

وی تعهد ارزی را یکی دیگر از مشکلات صادر کننده عنوان کرد و گفت: این امر سبب کاهش رشد فزاینده صادرات شده بود اما در حال حاضر این تعهد نیز شده است.