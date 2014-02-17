به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور ائمه جمعه، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، فرماندار ملارد، مسئولان بهزیستی استان تهران، روسای بهزیستی شهرستانهای ملارد، شهریار، رباط کریم و بهارستان اولین وب سایت پیشگیری از ایدز ایران رونمایی و بیست و سومین باشگاه مثبت کشور در شهرستان ملارد افتتاح شد.

در این مراسم امام جمعه ملارد پیشگیری از بیماریها را یکی از اصول مهم و اساسی در فرهنگ طبی دین اسلام دانست و اظهار داشت: اسلام در زمینه بهداشت و درمان صاحب سبک و مکتب است که اگر اصول این دین مورد توجه دانش پزشکی قرار گیرد به طور قطع تحول عظیمی رخ خواهد داد.

ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم در کشور رو به افزیش است

حجت الاسلام حسین حسینی نوری ادامه داد: پزهیر یکی از اصول پیشگیری از بیماریها است که در آیات و روایات بسیاری از دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است، در واقع اسلام مسائل پزشکی را در قالب واجب، حرام، حلال و مستحب جمع آوری کرده که اگر این مسائل رعایت می شد امروز دنیا با معضلی بنام بیماری ایدز روبرو نبود.

وی با اشاره به آماری از مبتلایان به ایدز در کشور گفت: در ایران بنابر آمار رسمی 27 هزار و بر اساس آمار غیررسمی بین 90 تا 120 هزار نفر مبتلابه بیماری ایدز هستند که از این تعداد حدود 10 درصد بانوان بوده و بیشترین آمار ابتلا نیز در گروه سنی 25 الی 34 سال است.

نماینده ولی فقیه در ملارد بیان کرد: علل عمده ابتلا به بیماری ایدز در ایران تزریق با وسائل مشترک در مصرف کنندگان مواد مخدر و روابط جنسی ناسالم است که مورد دوم به شدت رو به افزایش گزارش شده است.

ایدز را به رسمیت بشناسیم/ نگاه جامعه به مبتلایان اصلاح شود

حجت الاسلام حسینی بر ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش اگاهی جامعه در این زمینه تاکید کرد و افزود: به دلیل برچسبهای غیراخلاقی جامعه به مبتلایان به ایدز، همچنین محدودیتهای اخلاقی و عرفی برای صحبت در مورد این بیماری، متاسفانه بخش اعظمی از جامعه از عواقب و نحوه ابتلا به این بیماری ناآگاهند و این خود موجب افزایش مبتلایان خواهد شد.

در ادامه مراسم نیز فرماندار ملارد عنوان کرد: ایدز بیماری است که به سرعت در حال گسترش است و باید این بیماری را به رسمیت بشناسیم چراکه تا این بیماری از سوی مردم و جامعه به رسمیت شناخته نشود، نمی توان در بحثهای درمانی، روانی، اجتماعی و مهمتر از همه پیشگیری از ان بطور موفق عمل کرد.

بر خلاف سایر نقاط جهان؛ آمار ابتلا به ایدز در ایران رو به رشد است

داود کرمی متذکر شد: تفاوتی که این بیماری با دیگر امراض دارد، بُعد روانی و اجتماعی آن است که مبتلایان به دلیل نگاه سوء جامعه آن را مخفی کرده و به لحاظ روانی نیز در فشار هستند، اما باید بپذیریم که این بیماری نیز مانند سایر بیماریها است که در این صورت می توان گامهای مثبتی در مسیر درمان و ادامه حیات مبتلایان برداشت.

این مسئول گفت: در حالیکه بیماری ایدز در جهان رو به کاهش است متاسفانه بنابر آمار این بیماری در ایران روندی افزایش را طی می کند، اگرچه در گذشته علت عمده ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد بود اما طی چد سال اخیر روابط جنسی ناسالم موجب گسترش بسیار شدید این بیماری در کشور شده است.

وی افتتاح سایتهایی از این دست را در افزایش آگاهی عمومی و فرهنگسازی در برخورد با مبتلایان بسیار موثر برشمرد.