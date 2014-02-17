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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

درچهارمحال و بختیاری/

250 نفر درجشنواره ورزشی دانشگاه علمی کاربردی شرکت کردند

250 نفر درجشنواره ورزشی دانشگاه علمی کاربردی شرکت کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشنواره ورزشی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی در این استان خبر داد و گفت: 250 نفر درجشنواره ورزشی دانشگاه علمی کاربردی این استان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله توکلی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات پایانی با بیان اینکه 250 نفر درجشنواره ورزشی دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری شرکت کردند، اظهار داشت: این نخستین جشنواره ورزشی این دانشگاه در سطح استان چهارمحال و بختیاری است.

وی ادامه داد: مسابقات ورزشی در رشته های ورزشی شطرنج، فوتسال، طناب کشی، تنیس روی میز برگزار شده است.

توکلی اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در بین دانشجویان، کارکنان و اساتید مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این جشنواره ورزشی تیم دانشگاه علمی کاربردی فارسان رتبه نخست را بدست آورده و تیمهای مرکز آموزشی پیام وهلال احمر دانشگاه جامع علمی کاربردی رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

کد مطلب 2238309

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