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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

حجت الاسلام علیزاده:

طرح دستهای مهربانی در بابل و ساری اجرا می شود

طرح دستهای مهربانی در بابل و ساری اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امویر خیریه مازندران با اشاره به اجرای طرح دستهای مهربانی در استان گفت: این طرح 20 اسفندماه در دو شهرستان ساری و بابل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده بعد از ظهر دوشنبه در ستاد طر دستهای مهربانی هدف این طرح را کمک به افراد بی بضاعت و نیازمند، بی سرپرست و بدسرپرست بیان کرد و گفت: این طرح در استای اجرای صحیح و امینانه واقفان اجرا می شود.

وی بیان داشت: این طرح شامل موقوفاتی است که با هدف حمایت از افراد بی بضاعت و نیازمند به ثبت رسیده است و اجرای کامل نیات واقفان از جمله برنامه های این اداره کل است.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با تاکید بر مسائل فرهنگی برای هدایت نیات واقفان بیان کرد: سنت حسنه وقف باید به نحو شایسته ای برای مردم تبیین و بازگو شود.

وی اظهار داشت: وقف از موهبتهای الهی است که باید در جامعه ترویج یابد و سبب اعمال بازاجر و پاداش برای انسان می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح دستهای مهربانی گفت: این طرح همزمان با روز نیکوکاری در دو شهرستان اجرا می شود.

کد مطلب 2238311

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